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Format atılan bilgisayardan veri kurtarma: Formattan sonra silinen dosyalar geri gelir mi?

30.06.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kullandığımız bilgisayara virüs yazılımlarının girme ihtimali çok yüksektir. Bu virüsler, tanımadığınız kişilerden mail ile gönderilen dosyaların indirilmesi veya virüslü bir USB belleğin bilgisayara takılması gibi güvenli olmayan işlemlerin gerçekleştirilmesinin ardından bilgisayara girebilir. Bu gibi durumlarda cihazı sıfırlamak en etkili yöntemlerdendir. Format öncesinde bilgisayarda bulunan veriler kaybolduğunda nasıl kurtarılırlar? Format atılan bilgisayardan veri kurtarma nasıl olur?

Format atılan bilgisayardan veri kurtarma: Formattan sonra silinen dosyalar geri gelir mi?

Virüslü yazılıma maruz kalmasından sonra açılmayacak duruma gelen cihazların tekrar kullanılabilir duruma getirilmesi için söz konusu cihaza format atılması gerekir. Formatlara karşı hazırlıklı olmak için bilgisayarınızda depoladığınız verileri periyodik olarak yedeklemeniz önerilir. Böylece format atılan bilgisayardan veri kurtarma gibi zaman zaman karmaşık olabilecek bir işlemden kaçınmış olursunuz. Biçimlendirilmiş, yanlışlıkla silinmiş, virüs veya başka hatalar nedeni ile açılamayan ya da kaybolan verileri farklı yöntemler kullanarak kurtarmanız mümkündür. Bu kurtarma işlemleri esnasında en zahmetsiz yöntem olarak bilinen yol, uygulamalardan yardım almaktır.

Formattan sonra silinen dosyalar geri gelir mi?

Sıfırlanan bilgisayarlardaki verilerin kurtulup kurtulmadığı sorusu pek çok kullanıcının merak ettiği bir konudur. Format atılmış olan cihazların içinde depolanan verileri geri getirmek mümkündür ve bunun pek çok farklı yol bulunur. Bu yollardan bir tanesi bulut sistemler aracılığı ile gerçekleştirilir. Bilgisayarda bulunan bulut sistemlerinin otomatik olarak gerçekleştirdiği yedekleme işlemleri sayesinde olası bir sıfırlama işleminden sıfır dosya kaybı ile çıkabilirsiniz. Sıfırlamanın ardından yapmanız gereken tek şey bulut sistemize giriş yapıp arzu ettiğiniz verileri tekrar bilgisayarınıza indirmektir.

Bu sistemin yanı sıra biçimlendirilmiş hard diskten veri kurtarma işlemine özel olarak üretilmiş farklı uygulamalar vardır. Format atılan SSD'den veri kurtarma, başka bir deyişle işletim sistemini tekrar kurduğunuz zaman SSD’den silinmiş olan verileri geri getirme işlemi de bu işlemi en iyi şekilde gerçekleştirmesi amacı ile tasarlanan uygulamalar aracılığı ile yapılır. Bu uygulamalara örnek olarak ‘EaseUs Data Recovery Wizard’ gösterilebilir. EaseUs veri kurtarma sihirbazı ile Windows 10 format sonrası veri kurtarma işleminden gördüğü hasarlar nedeni ile açılmayan dosyalara kadar birbirinden farklı amaçlar ve istekler gerçekleştirilebilir.

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