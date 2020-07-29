HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Formula-1 şampiyonu Lewis Hamilton: Köpeğim artık vegan

Formula-1 şampiyonu Lewis Hamilton: Köpeğim artık vegan

29.07.2020 14:06 | Son Güncelleme

Formula-1'de altı dünya şampiyonluğu bulunun, Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, bulldog cinsi köpeği Roscoe'yi tamamen vegan yaptığını duyurdu.

Formula-1 şampiyonu Lewis Hamilton: Köpeğim artık vegan

Formula-1'de altı dünya şampiyonluğu bulunun, Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, bulldog cinsi köpeği Roscoe'yi tamamen vegan yaptığını duyurdu.

35 yaşındaki Hamilton'ın, bu kararını geçen ay Coco adlı diğer köpeğinin altı yaşında kalp krizi sonucu ölmesi üzerine aldığı belirtiliyor.

35 yaşındaki Hamilton, Roscoe'nin veganlığına geçisini, köpeğinin Instagram'da 178 bin takipçisi olan hesabından duyurdu.

Hamilton mesajında, "Merhaba millet, Roscoe artık tamamen vegan oldu. Veganlığa geçtikten sonra tüyleri çok daha yumuşacık oldu, şiş olan patileri iyileşti, artık eklem iltihabı yüzünden acı içinde topallamıyor ve nefesi açıldı. Sonuçtan süper mutluyum. O da mutlu" dedi.

Köpeğinin spermlerini dondurdu

Hamilton, Roscoe'nin, kendisiyle birlikte katıldığı her fotoğraf çekimi seansı için 700 dolar kazandığını açıklamıştı.

Lewis Hamilton ayrıca Roscoe'nun spermlerini dondurduğunu söylemişti.

Ancak uzmanlar, köpek ve kedi sahiplerini hayvanlarını vegan ya da vejetaryen yaparak enfeksiyon riskine açık hale getirdiği uyarısında bulunuyor.

Uzmanlar, evde yapılan bu tür yiyeceklerin zararlı bakterileri öldürecek kadar pişirilmediğini ayrıca antibiyotiğe dirençli bakteri yayma riski olduğunu söylüyor.

Hamilton paylaştığı mesajda,

Bir süre önce 3100 hayvan sahibiyle yapılan bir araştırma, her beş köpekten biri ve her 20 kediden birinin vejetaryen ya da vegan mamalarla beslendiğine işaret ediyor.

Çalışmayı yürüten Kanada Guelph Ontario Veterinerlik Fakültesi'nden Dr. Sarah Dodd, "Geleneksel olmayan beslenme tarzı, belki hayvanlarla sahipleri arasındaki bağı güçlendirebilir ama bu durum, hayvanlarda sağlık sorunlarına yol açabilir" diyor.

Dr. Dodd, "Geleneksel mamalar yerine evde yapılmış ya da çiğ yiyeceklerin tercih edilmesi köpeğinizi ya da kedinizin sağlığını riske atabilir. Evde yapılmış çiğ yiyecekler ilave enfeksiyon riski barındırıyor çünkü bakterileri öldürecek kimyasallar içermiyorlar ya da ısıtma işleminden geçirilmiyorlar" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!
'Ambulans geç geldi' deyip içki şişeleriyle saldırdılar!'Ambulans geç geldi' deyip içki şişeleriyle saldırdılar!
Ömer Halisdemir kimdir? 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir!Ömer Halisdemir kimdir? 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

36 saattir haber alınamıyor! Üniversite sınav sonucunu öğrenince ortadan kayboldu

36 saattir haber alınamıyor! Üniversite sınav sonucunu öğrenince ortadan kayboldu

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Bayram öncesi kritik gün! Gözler 16.00'ya çevrildi

Bayram öncesi kritik gün! Gözler 16.00'ya çevrildi

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

İlginizi Çekebilir

En güzel, anlamlı ve kısa Kurban Bayramı mesajları 2020!

En güzel, anlamlı ve kısa Kurban Bayramı mesajları 2020!

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Korkunç cinayet! Kurşun yağdırdı

Korkunç cinayet! Kurşun yağdırdı

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Fıkra gibi inşaat! Karadeniz'de bile böylesi yok

Fıkra gibi inşaat! Karadeniz'de bile böylesi yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzmanlardan ölüm sertliği uyarısı: Kurban etini ilk gün yemeyin

Uzmanlar uyardı: İlk gün sakın yemeyin

'Ambulans geç geldi' deyip içki şişeleriyle saldırdılar!

'Ambulans geç geldi' deyip içki şişeleriyle saldırdılar!

Eski Disney oyuncusundan 'porno' açıklaması

Eski Disney oyuncusundan 'porno' açıklaması

Esnafların meydan savaşı! İlçeyi birbirine kattılar

Esnafların meydan savaşı! İlçeyi birbirine kattılar

Kabul edilen sosyal medya yasasının maddeleri neler? İşte madde madde sosyal medya yasası!

Sosyal medya yasasının maddeleri neler?

Acı olay: Yangında traktörünü kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Yangında traktörünü kurtarmak isterken hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.