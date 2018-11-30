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Fortnite 6.31 güncellemesi ile gelen tüm yenilikler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.11.2018 09:10 | Son Güncelleme

Yenilikler ile gelen Fortnite 6.31 güncellemesi bugün yayınlandı. PC, PS4, XB1, Switch, iOS ve Android için çıkan Fortnite 6.31 güncellemesi ile gelen tüm yenilikler haberimizde.

Fortnite 6.31 güncellemesi ile gelen tüm yenilikler

Epic Games sevilen oyunu Fortnite’ı güncellemeye devam ediyor. Dün iOS platformunda güncelleme alarak sadece iPhone Xs ve iPhone Xs Max modellerinde 60 FPS özelliği sunan Fortnite, bugün ise 6.31 sürüm numaralı güncellemesi ile karşımıza çıktı.
Yeni oyun modlarının eklendiği bu güncelleme ile Xbox One ve Nintendo Switch‘te dokular daha hızlı yükleniyor.

Kapışma takımı modu

Kapışma takımı modunda 100 avlamaya ulaşan ilk takım maçı kazanmış oluyor.
20’şer oyuncudan oluşan iki takım.
Oyuncular, avlandıktan 5 saniye sonra çantalarındaki eşyalarla birlikte yeniden doğacaklar.
Avlanan oyuncu, rastgele bir cephane türünü ve yapı malzemelerinin rastgele bir kısmını (120 ahşap, 90 taş veya 60 metal) ganimet olarak yere düşürecek.
Yalnızca Sıradışı nadirlikteki (veya daha iyi) silahlar bulunacak.
100 rakip avlayan ilk takım kazanır!

Silah ve eşyalar

Klasik Pompalı Tüfek’in Efsanevi ve Destansı çeşitleri geldi.
oAzami 105 / 110 hasar verir.
oYer ganimetlerinde, sandıklarda, mühimmat desteklerinde ve otomatlarda bulunabilir.
Tüm Pompalı Tüfek atışları en az 3 saçma isabet etmiş kadar hasar verir. Yalnızca bir saçma isabet etse bile bu durum değişmez.
oNOT: İsabet eden bonus saçmalar asla kritik vuruş hasarı vermez.
Klasik Pompalı Tüfek’in azami hasarında ve hasar azalmasında değişiklikler yapıldı.
oKlasik Pompalı Tüfek’in azami hasarı 80 / 85’ten 95 / 100’e çıkarıldı.
Klasik Pompalı Tüfek, yakın menzilde çok daha fazla hasar verecek ama uzaklaştıkça hasarı daha hızlı azalacak. Bu da yakındaki hedeflere daha çok, uzaktaki hedeflere daha az hasar vereceğiniz anlamına geliyor.
Koku Bombası, mühimmat desteklerine eklendi.
Çift Namlulu Pompalı Tüfek, yer ganimetlerinden çıkarıldı.
Zemin Tareti
oZemin Tareti’nde oturanları vurmayı kolaylaştırmak için Zemin Tareti’nin çarpışma etkisi ayarlandı.
oZemin Tareti artık tamir edilemeyecek.
oOyuncuların taret namlusunun içinden geçip orada sıkışmasına sebep olan sorun çözüldü.
oMühimmat destekleri bir Zemin Tareti’nin üstüne inerse otomatik olarak açılacak.
oDüşme oranı %1,719’dan %0.915’e düşürüldü.

Oynanış

Planörlerin Yeniden Açılması özelliğinin kullanılabilir olduğu oyun modlarındaki havada uçma hızı düşürüldü.
Artık haritayı tam ekran yapmadan da dünya üzerine harita işareti koyabileceksiniz.
oArtık dünya üzerindeki herhangi bir noktaya bakıp “İşaret Koy” tuşuna basarak işaret bırakabileceksiniz. Bu komut yalnızca Çatışma Modu’nun varsayılan ayarlarında bulunacak.
oOyun kumandalarında sol yön düğmesine, PC ve Mac’teyse orta fare tuşuna varsayılan komut olarak atandı.
oMobil oyuncular içinse bu ayar Gösterge Paneli Düzen Aracı’nda isteğe bağlı olarak kullanılabilecek bir düğmeye atandı.
Fitili yanmakta olan Dinamit’i yerden alma ve yeniden fırlatma özelliği eklendi.
oBir fitili ateşlenmiş bir Dinamit’i tekrar fırlatmak için yanına gidip etkileşime geçme tuşuna basmalısınız.
Dinamit’in oyunculara hasar verdiği yükseklik 192 birimden 300’e çıkarıldı.
oBunu oyuncuların düz bir zemindeki patlama alanından hasar almadan zıplamalarını engellemek amacıyla yaptık.

Etkinlikler

Yeni Turnuva: Simyacı Mini Kupa
oMini Kupa turnuvalarında geçici sınırlı süreli modları test edeceğiz. Simyacı, bazı oynanış değişikliklerini test etmeye devam edecek; bu yüzden her gün farklılık gösterebilir.
oİlk Mod Özellikleri:
Malzeme sınırları: 500 Ahşap, 500 Taş, 500 Metal
Malzeme toplama hızı %40 arttırıldı.
Avlama başına 50 Can kazanılır.
Fırtına Dalgası
Fırtına çemberi tamamen daralana kadar belli sayıda oyuncu hayatta kalırsa Fırtına Dalgası etkinleşir. Fırtına Dalgası, maç sırasında en az hasar almış oyunculara düzenli olarak hasar verir.
1. Çember: 60 Oyuncu
2. Çember: 44 Oyuncu
3. Çember: 30 Oyuncu
4. Çember: 20 Oyuncu
5. Çember: 16 Oyuncu
6. Çember: 14 Oyuncu
7. Çember: 12 Oyuncu
8. Çember: 6 Oyuncu
9. Çember: 2 Oyuncu
Etkinliklerde kazandığınız en yüksek puanı veya en iyi rozeti artık Etkinlikler sekmesindeki turnuva posterinde görebileceksiniz.
Rozetler artık Etkinlik Detayları ekranında turnuvanın renklerine bürünecek.

Performans

Xbox One ve Switch’te yapılar daha iyi yüklenecek (hava dalışı sırasında binaların yüklenme hızında iyileştirmeler yapıldı).
Havada düşmekte olan bir oyuncu olduğunu belirten ses efektinin düzeyi yükseltildi.
Zemin Tareti’nin hararet sesinin düzeyi düşürüldü.
Tekrar doğduktan sonra planörle uçan oyuncuların uçma sesini duymamalarına sebep olan sorun çözüldü.
Nintendo Switch’te ilk kez oturum açarken karşılaşılan çökme sorunu çözüldü.

Mobil

60 FPS seçeneği artık aşağıdaki cihazlarda kullanabilir:
oiPhone XS
oiPhone XS Max
oiPhone XR
Gösterge Paneli Düzen Aracı’na Harita İşareti butonu eklendi.

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güncelleme Fortnite

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