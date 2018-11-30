Fortnite 6.31 güncellemesi ile gelen tüm yenilikler

Epic Games sevilen oyunu Fortnite’ı güncellemeye devam ediyor. Dün iOS platformunda güncelleme alarak sadece iPhone Xs ve iPhone Xs Max modellerinde 60 FPS özelliği sunan Fortnite, bugün ise 6.31 sürüm numaralı güncellemesi ile karşımıza çıktı.

Yeni oyun modlarının eklendiği bu güncelleme ile Xbox One ve Nintendo Switch‘te dokular daha hızlı yükleniyor.

Kapışma takımı modu



Kapışma takımı modunda 100 avlamaya ulaşan ilk takım maçı kazanmış oluyor.

20’şer oyuncudan oluşan iki takım.

Oyuncular, avlandıktan 5 saniye sonra çantalarındaki eşyalarla birlikte yeniden doğacaklar.

Avlanan oyuncu, rastgele bir cephane türünü ve yapı malzemelerinin rastgele bir kısmını (120 ahşap, 90 taş veya 60 metal) ganimet olarak yere düşürecek.

Yalnızca Sıradışı nadirlikteki (veya daha iyi) silahlar bulunacak.

100 rakip avlayan ilk takım kazanır!

Silah ve eşyalar



Klasik Pompalı Tüfek’in Efsanevi ve Destansı çeşitleri geldi.

oAzami 105 / 110 hasar verir.

oYer ganimetlerinde, sandıklarda, mühimmat desteklerinde ve otomatlarda bulunabilir.

Tüm Pompalı Tüfek atışları en az 3 saçma isabet etmiş kadar hasar verir. Yalnızca bir saçma isabet etse bile bu durum değişmez.

oNOT: İsabet eden bonus saçmalar asla kritik vuruş hasarı vermez.

Klasik Pompalı Tüfek’in azami hasarında ve hasar azalmasında değişiklikler yapıldı.

oKlasik Pompalı Tüfek’in azami hasarı 80 / 85’ten 95 / 100’e çıkarıldı.

Klasik Pompalı Tüfek, yakın menzilde çok daha fazla hasar verecek ama uzaklaştıkça hasarı daha hızlı azalacak. Bu da yakındaki hedeflere daha çok, uzaktaki hedeflere daha az hasar vereceğiniz anlamına geliyor.

Koku Bombası, mühimmat desteklerine eklendi.

Çift Namlulu Pompalı Tüfek, yer ganimetlerinden çıkarıldı.

Zemin Tareti

oZemin Tareti’nde oturanları vurmayı kolaylaştırmak için Zemin Tareti’nin çarpışma etkisi ayarlandı.

oZemin Tareti artık tamir edilemeyecek.

oOyuncuların taret namlusunun içinden geçip orada sıkışmasına sebep olan sorun çözüldü.

oMühimmat destekleri bir Zemin Tareti’nin üstüne inerse otomatik olarak açılacak.

oDüşme oranı %1,719’dan %0.915’e düşürüldü.