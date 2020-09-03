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Fortnite, RTX ve dahasına kavuşuyor

OYUN HABERLERİ  | 03.09.2020 12:42 | Son Güncelleme

Fortnite, dünya çapında 350 milyon oyuncusuyla en popüler battle royale oyunlarından bir tanesi. Şimdi bu oyun, NVIDIA’nın gerçek zamanlı ışın izleme, yapay zeka destekli DLSS ve diğer güncel teknolojileri eşliğinde çok daha güzel ve hızlı tepki veren bir oyun halini alacak.

Fortnite, RTX ve dahasına kavuşuyor

NVIDIA Global GeForce Pazarlama Başkan Yardımcısı Matt Wuebbling, “Epic Games’in günümüz popüler kültürünün bir parçası haline dönüşen oyunu Fortnite, rekabete dayalı oyunların teknolojiyle birlikte nasıl geliştiğini gösteren harika bir örnek oluşturuyor” dedi. “Fortnite oyuncuları ileri seviye ışın izleme, NVIDIA DLSS tarafından güçlendirilen yapay zekayla desteklenmiş kare hızı artışı ve yeni düşük gecikmeli e-spor teknoloji paketimiz NVIDIA Reflex ile kendilerini yeni ve etkileyici bir görsel dünyanın içinde bulacaklar.”

IŞIN İZLEME TEKNOLOJİSİ FORTNİTE'A GELİYOR

Fortnite, daha sürükleyici bir oyun deneyimi için ışın izlemeye dayalı dört yeni özellik ekleyecek. Bu özellikler şöyle sıralanıyor:

Işın izlemeli yansımalar – Pencere camı gibi pürüzsüz doğal aynalar ve fırçalanmış metal gibi pürüzlü yüzeyler dahil olmak üzere, ışığın parlak ve metal yüzeylerden yansıma biçimi yeniden oluşturur.
Işın izlemeli gölgeler – Farklı yüzeylerdeki gölgeleri doğru bir şekilde modeller, yüzeylerdeki ve temas noktalarındaki ayrıntılarını geliştirir, geleneksel gölge tekniklerine ilişkin sorunları düzeltir.
Işın izlemeli global aydınlatma – Fortnite dünyasını, oyuncuları ve karakterleri benzeri görülmemiş ayrıntılarla ve aslına uygun olarak net bir şekilde aydınlatarak mükemmel doğrulukta sonuçlar ortaya koyar.
Işın izlemeli çevresel perdeleme – Nesnelerin veya yüzeylerin birleştiği yerde ışık engellenir ve en ufak bir yüzey detayını vurgulayabilen ince gölgeler oluşturur.
Işın izleme teknolojisi, tüm bu yenilikler sayesinde Fortnite’ın Battle Royale, Yaratıcı ve Dünyayı Kurtar modlarına yeni bir ayrıntı düzeyi ve gerçekçilik getirecek.

YAPAY ZEKA FORTNİTE'IN PERFORMANSINI VE GÖRÜNTÜ KALİTESİNİ ARTIRACAK

Yapay zekayı kullanan ve RTX Tensör çekirdekleri tarafından desteklenen NVIDIA DLSS, oyunlarda kare hızını artıran ve keskin, etkileyici görüntüler oluşturan derin öğrenmeye dayalı bir nöral ağı oluşturuyor. Böylece oyunculara kalite ayarlarını en üst düzeye çıkarmak ve çözünürlüğü artırmak için gereken performans eşiğini sağlıyor.

FORTNİTE NVİDİA REFLEX DESTEĞİ DE ALACAK

Fortnite, sistem gecikmesini denetim altında tutan ve azaltan NVIDIA Reflex destekli ilk oyunlardan biri olarak öne çıkıyor. Reflex oyuncuların tepki hızını artırmasına, hedefleme hassasiyetini artırmasına ve sistemlerini savaş için ideal hale getirmesine olanak tanıyor.

Epic Games Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Penwarden, “NVIDIA Reflex teknolojisi, geliştiricilere oyunlarındaki gecikmeyi en aza indirecek yeni özellikler sağlıyor” dedi. “Fortnite GeForce RTX 30 serisinde çalışırken mükemmel bir yanıt hızı ve oyuncu kontrolü gözlemliyoruz.”

Sistem gecikmesi, bir oyuncunun eylemlerinin monitörde pikseller olarak görünmesi ve oyunun nasıl hissettiğini ölçmesi için geçen süreye karşılık geliyor. Fortnite gibi oyunlarda NVIDIA Reflex düşük gecikme modu, GPU’ya bağlı senaryolarda sistem gecikmesini dinamik olarak yüzde 42’ye kadar azaltıyor.

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