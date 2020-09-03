Fortnite, RTX ve dahasına kavuşuyor

NVIDIA Global GeForce Pazarlama Başkan Yardımcısı Matt Wuebbling, “Epic Games’in günümüz popüler kültürünün bir parçası haline dönüşen oyunu Fortnite, rekabete dayalı oyunların teknolojiyle birlikte nasıl geliştiğini gösteren harika bir örnek oluşturuyor” dedi. “Fortnite oyuncuları ileri seviye ışın izleme, NVIDIA DLSS tarafından güçlendirilen yapay zekayla desteklenmiş kare hızı artışı ve yeni düşük gecikmeli e-spor teknoloji paketimiz NVIDIA Reflex ile kendilerini yeni ve etkileyici bir görsel dünyanın içinde bulacaklar.”

IŞIN İZLEME TEKNOLOJİSİ FORTNİTE'A GELİYOR

Fortnite, daha sürükleyici bir oyun deneyimi için ışın izlemeye dayalı dört yeni özellik ekleyecek. Bu özellikler şöyle sıralanıyor:

Işın izlemeli yansımalar – Pencere camı gibi pürüzsüz doğal aynalar ve fırçalanmış metal gibi pürüzlü yüzeyler dahil olmak üzere, ışığın parlak ve metal yüzeylerden yansıma biçimi yeniden oluşturur.

Işın izlemeli gölgeler – Farklı yüzeylerdeki gölgeleri doğru bir şekilde modeller, yüzeylerdeki ve temas noktalarındaki ayrıntılarını geliştirir, geleneksel gölge tekniklerine ilişkin sorunları düzeltir.

Işın izlemeli global aydınlatma – Fortnite dünyasını, oyuncuları ve karakterleri benzeri görülmemiş ayrıntılarla ve aslına uygun olarak net bir şekilde aydınlatarak mükemmel doğrulukta sonuçlar ortaya koyar.

Işın izlemeli çevresel perdeleme – Nesnelerin veya yüzeylerin birleştiği yerde ışık engellenir ve en ufak bir yüzey detayını vurgulayabilen ince gölgeler oluşturur.

Işın izleme teknolojisi, tüm bu yenilikler sayesinde Fortnite’ın Battle Royale, Yaratıcı ve Dünyayı Kurtar modlarına yeni bir ayrıntı düzeyi ve gerçekçilik getirecek.