Fortnite üzerinden iş görüşmesi yapılıyor artık!

Dünyanın en çok oynanan Battle Royale oyunlarından biri olan Fortnite, şu sıralar ilginç olaylar içerisinde kavruluyor. Fortnite popülerleştikçe de markalar, ajanslar bunu değerlendirmek amacıyla farklı yollara başvurabiliyor. Paris merkezli uluslararası eğlence ajansı Dare.Win de oyun üzerindeki ilk iş ilanını yayınlayan şirket oldu.

Dare.Win, pek çok küresel markayla çalışan bir uluslararası eğlence ajansı.

Müşterileri arasında Netflix, Spotify, Ubisoft, YouTube, Hermès gibi isimler yer alıyor. Paris’teki ofisleri için 6 aylık bir staj dönemiyle yaratıcı ekip oluşturulacak. İlgilenen kişilerin @DarewinFr hesabını PSN üzerinden eklemeleri isteniyor.

Fortnite üzerinden iş görüşmesi!

Böylece birlikte oyun oynanabilecek bir zaman belirlenebilecek. Yani oyun oynarken, hayatta kalmaya çalışırken bir taraftan da işi kapabilecek isimler aranıyor.

Her geçen gün Fortnite hakkında ilginç bilgiler gelmeye devam ediyor. Özellikle bu eğlencenin iş dünyasına da sıçrayışı bir bakıma güzel bir haber. Bu ne kadar ciddiye alındığının bir göstergesi. Düşünsenize, işvereniniz ile iki üç el Fortnite attığınızı. Bana kalırsa oldukça eğlenceli bir aktivite gibi geliyor.

Peki ya siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iş dünyası ile oyun dünyasının ortaklaşa bir yolda ilerlemesi doğru bir yöntem midir?

Kaynak: Teknolojioku

