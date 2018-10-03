Fortnite v6.0 güncellemesi ile gelen yenilikler

Epic Games, sevilen Battle Royale türündeki oyunu Fortnite için yeni güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Epic Games şimdi de 6. sezon ile karşımıza çıktı. Birçok yeniliğin geldiği 6. sezon, performans iyileştirmelerini de barındırıyor. Biz de sizler için Fortnite 6.0 güncellemesi ile gelen tüm yenilikleri bir araya getirdik. Bu güncelleme ile gelen yenilikler tam sayfa olarak aşağıda yer alıyor. Silahlar ve eşyalar Gölge Taşları oBu tek kullanımlık taşlar çoğunlukla haritanın bozulmuş bölgelerinde bulunur. oGölge Taşı kullanıldığında kısa bir süre için “Gölge Formu”na bürünürsünüz. oGölge Formu’ndayken: Silah kullanamazsınız. Hareketsiz kaldığınızda rakiplerinize görünmez olursunuz. Hareket ettiğinizde normalden daha fazla dikkat çeker ve arkanızda Gölge İzi bırakırsınız. Hareket hızınız artar, daha yükseğe zıplarsınız ve düşme hasarı almazsınız. Boyut Değiştirme isimli yeni bir beceri kazanırsınız. Birincil Ateş tuşuna basarak bu beceriyi kullanabilirsiniz. Boyut Değiştirme: Sizi baktığınız yöne doğru iter ve nesnelerin içinden geçmenizi sağlar.

Etkisi 45 saniye sürer ama Alternatif Ateş tuşuna (yakınlaştırarak nişan alma tuşu) basılı tutarak etkisinden istediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Savuran Bomba, Susturuculu Hafif Makineli Tüfek, Seri Makineli Tüfek, Zıplatan Kare ve Uzaktan Kumandalı Patlayıcılar mahzene kaldırıldı. ov6.0 yaması ile mahzene kaldırdığımız silah ve eşyaların hiçbirini şimdilik Oyun Alanı’ndan kaldırmıyoruz. Vantuzatarlarla sallanırken hızlanma özelliği eklendi. Hareket halindeki bir nesneyle (araç, oyuncu) çarpıştığınızda onun ivmesi sizin fırlama hızınıza eklenecek. oBu yalnızca hareketli nesnenin ivmesini net bir şekilde kazandığınız durumlarda geçerli olacak. İvme kazanabilecek ancak kaybetmeyeceksiniz. Vantuzatar halatlarının sayısı 15’ten 10’a düşürüldü. Çift Namlulu Pompalı Tüfek hasarı 143/150’ten 114/120’ye düşürüldü. Çifte Tabanca’nın yer ganimetlerinden çıkma ihtimali %1,49’dan %0,88’e düşürüldü. Düzeltmeler Oyuncular artık bir aracın içindeyken Vantuzatar kullandıklarında istenilenden daha hızlı bir şekilde fırlamayacaklar.

Fırlatma Rampası’ndan zıplarken Vantuzatar kullanıldığında çantada sorunlara sebep olan bir hata giderildi. Eğilirken Vantuzatar kullanıldığında oyuncu modelinin üst yarısının duvarların içine girmesine sebep olan sorun çözüldü. Vantuzatar fırlatıldıktan sonra pompasının hâlâ silahın ucunda görünür olmasına sebep olan görüntü hatası giderildi. Oyuncular artık Vantuzatar fırlatıp aynı anda silah değiştirmeye çalışırken ekipman değiştirme engeliyle karşılaşmayacak. Ağır Keskin Nişancı Tüfeği’nin yeniden doldurma animasyonunun zamanlamasını düzenledik. Animasyon ile merminin silaha gerçekten sürülme anı artık daha uyumlu. Pompalı Tüfek’in bir araca isabet ettirildiğinde o araca uyguladığı güç azaltıldı. Oynanış Yeni Mekânlar oUçan Ada oBozulmuş Bölgeler oMısır Tarlaları oPerili Şato oÇok mu meraklandınız? Hemen oyuna dalıp daha fazlasını görebilirsiniz. Eşleştirmeyi, tercih ettiğiniz giriş aygıtını kullanarak başlatın. “Oyna” veya “Hazır” butonuna basarken kullandığınız giriş aygıtına göre eşleştirmeye girersiniz.

oEşleştirmeye klavye ve fareyle girerseniz bilgisayar oyuncularının bulunduğu eşleştirme havuzuna koyulursunuz. Ama isterseniz oyun esnasında oyun kumandası kullanmaya başlayabilirsiniz. oEşleştirmeye oyun kumandası ile girerseniz eşleştirme kuyruğuna normal şekilde girersiniz. Fakat oyun esnasında hiçbir şekilde klavye ve fare kullanamazsınız. Özel Oyun Kumandası Atamaları​​​​​​​ oKendinize özel ayar yapılandırmalarını seçmek için artık menünün sol tarafını kullanacaksınız. “Özel” seçeneğine bastıktan sonra menünün sağ tarafında basılabilir butonlar çıkacak. Bir düğme ismine bastıktan sonra o düğmeye atayabileceğiniz eylemlerin bir listesi açılacak. Mod seçimi (Çatışma, İnşa) artık LT ve RT düğmeleriyle değiştirilebilir. Çatışma veya İnşa modundayken sadece o modlarda yapabileceğiniz eylemlerin ve her iki modda da yapabileceğiniz ortak eylemlerin seçilebileceği bir “eylem listesi” çıkacak. Fırtına Çemberi Değişiklikleri o4. Güvenli Bölge Bekleme süresi 90 saniyeden 80 saniyeye düşürüldü.

Küçülme süresi 60 saniyeden 70 saniyeye çıkarıldı. o5. Güvenli Bölge Bekleme süresi 90 saniyeden 70 saniyeye düşürüldü. Küçülme süresi 40 saniyeden 60 saniyeye çıkarıldı. o6. Güvenli Bölge Bekleme süresi 60 saniyeden 30 saniyeye düşürüldü. Küçülme süresi 30 saniyeden 60 saniyeye çıkarıldı. o7. Güvenli Bölge Bekleme süresi 45 saniyeden 20 saniyeye düşürüldü. Küçülme süresi 25 saniyeden 50 saniyeye çıkarıldı. Etki yarıçapı 1250’ten 1650’a yükseltildi. o8. Güvenli Bölge Bekleme süresi 30 saniyeden 15 saniyeye düşürüldü. Küçülme süresi 25 saniyeden 40 saniyeye çıkarıldı. Etki yarıçapı 625’ten 1090’a yükseltildi. o9. Güvenli Bölge Bekleme süresi 30 saniyeden 15 saniyeye düşürüldü. Küçülme süresi 25 saniyeden 40 saniyeye çıkarıldı. oOyunun sonlarına doğru hareket eden Güvenli Bölge çemberleri, bir önceki konumlarından %50 daha uzak bir konuma doğru ilerleyecek. oOtomatik koşma özelliğine yer açmak için AGA kornası düğmesini oyun kumandasının aşağı yön tuşuna atadık. Artık tel çitlerin üzerine tuzak yerleştirilemeyecek.