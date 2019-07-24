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Foseptiğe düşen ayı kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 12:20 | Son Güncelleme

Bolu'da tavuk üretim çiftliğindeki foseptiğe düşen ayı, iş makinesi yardımıyla çukurun üzerindeki malzemeler kaldırılarak çıkarıldı

Bolu'da tavuk üretim çiftliğindeki foseptiğe düşen ayı, iş makinesi yardımıyla çukurun üzerindeki malzemeler kaldırılarak kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Demirciler köyü Çam mevkisindeki tavuk üretim çiftliğinin foseptiğine bir ayının düştüğünü gören çalışanlar, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şubesi, itfaiye ve jandarma ekipleri, çukurun çevresinde inceleme yaptı.

Daha sonra iş makinesi yardımıyla çukurun üzerindeki malzemeler kaldırılarak, ayı kurtarıldı.

Tellerin üzerinden atlayan ayı, ormanlık alana gitti.

Bu arada, kurtarma çalışması sırasında ekipler, korunmak için itfaiyeye ait aracın üzerinde bekledi.

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Anahtar Kelimeler:
ayı Bolu itfaiye

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