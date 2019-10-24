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Foseptik kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 20:51 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde foseptik kuyusuna düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Foseptik kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Olay, Yeniköy Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2,5 yaşındaki M.E.G. isimli çocuk evlerinin yakınında bulunan foseptik kuyusuna düştü. Küçük çocuğun kuyuya düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu M.E.G. düştüğü kuyudan çıkarıldı. Ağır yaralanan küçük çocuk Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.E.G, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya Ereğli foseptik kuyusu

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