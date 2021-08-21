Fossil, akıllı saat ürün yelpazesini Fossil Gen 6 ile genişletti

Bilindiği üzere Fossil genel itibari ile ürettiği klasik saatlerle bilinen bir marka. Fakat Fossil’in ürettiği son derece muazzam akıllı saat modelleri de mevcut. Bunlardan sonuncusu ise önümüzdeki Eylül ayında satışa sunulacak olan Gen 6.

Fossil Gen 6 gücünü Qualcomm tarafından geliştirilmiş olan Snapdragon Wear 4100+ yonga setinden alıyor. Kutudan ilk çıktığında WearOS ile çalışacak olan saat 24 saatlik kullanım süresi sunacak. Hızlı şarj desteğine de sahip olan saati yarım saatte yüzde 80 oranında şarj.

Klasik akıllı saat özelliklerinin yanı sıra kandaki oksijen oranını ölçme ve GPS gibi özelliklere de sahip olan Fossil Gen 6 300 euro’dan başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

İlk etapta Avrupa pazarında satışa çıkacak olan saatin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise henüz netleşmiş değil. Öte yandan saatin 44 mm versiyonunun da 330 euro’luk etikete sahip olacağını belirtelim.

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