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    4. Fotoğraf çekildikleri sırada arkadaşlarının hamile olduğunu öğrendiler! Tepkileri sosyal medyada gündem yarattı

    Fotoğraf çekildikleri sırada arkadaşlarının hamile olduğunu öğrendiler! Tepkileri sosyal medyada gündem yarattı

    17.10.2023 08:44 | Son Güncelleme:
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    Bir anne adayı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda arkadaşlarına hamile olduğunu müjdesini verirken o anları kaydetti. Görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere yorum yapmayı ihmal etmedi.

    Sosyal medyada ismi açıklanmayan bir anne adayı tüm arkadaşlarını fotoğraf çektirme bahanesiyle bir araya topladı. Ardından ise herkesin poz verdiği bir anda ultrason fotoğrafını çıkartarak arkadaşlarına hamile olduğunu söyledi. O anları kaydeden kadının arkadaşlarının şaşkınlıkla birlikte gelen mutluluğu sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde anne adayının arkadaşlarının sevinçli halleri sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü yorum bölümüne akın ederek genç kadının sevincine ortak olmayı tercih etti.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya hamilelik

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