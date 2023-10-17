Fotoğraf çekildikleri sırada arkadaşlarının hamile olduğunu öğrendiler! Tepkileri sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medyada ismi açıklanmayan bir anne adayı tüm arkadaşlarını fotoğraf çektirme bahanesiyle bir araya topladı. Ardından ise herkesin poz verdiği bir anda ultrason fotoğrafını çıkartarak arkadaşlarına hamile olduğunu söyledi. O anları kaydeden kadının arkadaşlarının şaşkınlıkla birlikte gelen mutluluğu sosyal medyanın gündemine yerleşti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde anne adayının arkadaşlarının sevinçli halleri sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü yorum bölümüne akın ederek genç kadının sevincine ortak olmayı tercih etti.