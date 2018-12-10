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Fotoğrafçı, nadir görülen beyaz Ren geyiklerini görüntüledi

DÜNYA HABERLERİ  | 10.12.2018 15:03 | Son Güncelleme

Norveç'te bir fotoğrafçı, nadir görülen bir tür olan bir beyaz Ren geyiği ve yavrusunu görüntüledi.

Fotoğrafçı, nadir görülen beyaz Ren geyiklerini görüntüledi

Kuzey Norveç'te arkadaşlarıyla birlikte doğa yürüyüşü yapan Oslolu fotoğraf sanatçısı Mads Nordsveen, Cater Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Gezi fotoğrafları çekebilmek için manzara aradığım ve dağlarda gezdiğim çok olur ancak daha önce hiç böyle harika küçük bir yaratık görmemiştim" ifadelerini kullandı ve "Oldukça yakınıma geldi ve birbirimizin gözlerinin içine baktık" dedi.

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Nordsveen, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta ise "Yeniden soğuk kuzeyde. Burada, bu küçük Ren geyiği ile karşılaştım, karda adeta görünmüyor" ifadelerine yer verdi.

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24 yaşındaki fotoğrafçı, Cater'e verdiği röportajda, karşılaştığı beyaz Ren geyiğiyle ilgili olarak "Sakin ve arkadaş canlısı olduğumu görünce çok rahatlamıştı. Sanki kamera için poz veriyor gibiydi. Çok meraklı ve eğlenceliydi. Küçük bir kaşif gibi" dedi.

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Nordsveen, beyaz Ren geyiği ile karşılaşmasından bir süre sonra ise annesinin de ağaçların arasından çıkarak yanına geldiğini söyledi: "Birkaç dakika sonra, bebek Ren geyiğinin annesi de geldi. Yavru ise biraz dolaştıktna sonra annesinin yanına koştu. Çok sihirli, masal gibi bir andı. Umarım bir gün yeniden karşılaşırız"

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Saf bembeyaz tüylerine rağmen, beyaz ren geyikleri sanıldığının aksine albino değil. Beyaz Ren geyiklerine renklerini, kürklerindeki pigmenti yok eden nadir bir genetik mutasyon veriyor.


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Anahtar Kelimeler:
Fotoğrafçı Ren geyiği beyaz Norveç

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