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  4. Fotoğraflarla: Etna Yanardağı’ndaki patlamalar Sicilya gecelerini aydınlatıyor

Fotoğraflarla: Etna Yanardağı’ndaki patlamalar Sicilya gecelerini aydınlatıyor

24.02.2021 03:53 | Son Güncelleme:
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Fotoğraflarla: Etna Yanardağı’ndaki patlamalar Sicilya gecelerini aydınlatıyor

İtalya’nın güneyindeki Etna Yanardağı’nda birkaç gündür patlamalar meydana geliyor. Dağdan fışkıran lavlar Sicilya gecelerini aydınlatıyor.

İtalya'nın güneyindeki Etna Yanardağı'nda birkaç gündür patlamalar meydana geliyor.

Dağdan fışkıran lavlar Sicilya gecelerini aydınlatıyor.

Dağdan lavın yanı sıra koyu dumanlar da yükseliyor.

Avrupa'nın en aktif yanardağı olan Etna'da sık sık patlamalar yaşanıyor.

En son büyük patlama ise 1992'de meydana gelmişti.

Dağdaki patlamalar son on yıllarda nadiren hasar veya yaralanmaya yol açıyor ve yetkililer son patlamada da bu durumun değişmediği düşüncesinde.

İtalya haber ajansı AGI'ye konuşan bölgedeki Katanya kentinde bulunan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Başkanı Stefano Branco, "Daha kötülerini görmüştük" diyor.

Mount Etna erupting, seen during the daytime

Mount Etna erupting

Lava spewing in the background of a cathedral

Etna has sent up magnificent plumes of orange smoke

Mount Etna eruption seen from nearby town

Mount Etna - lava seen up close

Lava fountains spewing from the top of the volcano

Tüm fotoğraflar telif haklarıyla korunmaktadır.

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