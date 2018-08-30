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FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 15:54 | Son Güncelleme

FOX TV spikeri Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Portakal yaptığı açıklamada, 'Bakkalda 1 liralık peçete 1,60 TL olmuş. Bakkal satmayı kestim kaça alacağımı bilemiyorum diyor. Gazlı içeceğe pazartesi %16 zam. Deterjan 45’ten 62 liraya çıkmış.' ifadelerini kullandı.

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Portakal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

%16 ZAM

Bakkalda 1 liralık peçete 1,60 TL olmuş. Bakkal satmayı kestim kaça alacağımı bilemiyorum diyor. Gazlı içeceğe pazartesi %16 zam. Deterjan 45’ten 62 liraya çıkmış. Mefruşatta fabrikalar mal vermemeye başlamış. Yok dönemi olusturulmaya başlanmış!!! @ticaret @TCSanayi

Portakal'ın yaptığı açıklama kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olmayı başardı.


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Okuyucu Yorumları 10 yorum
ELEŞTİRMEK KOLAY ÇÖZÜMÜ DE KOY BİLELİM FOX ABD MENŞE İLİ BİR KANAL MI ???? MERAKTAN SORDUM ACZIK ÇÖZÜMÜ DE SÖYLE FATİH BEYYYYYYYY ELEŞTİRMEK KOLAYYYYYYY
Kendinin berat albayrak olduğunu unutmuş işte napsın.... Kendini gazeteci zannedip haber yapıyor :))) idare ediver mal :)
tam bir malsın deniz, iktidarı savunmak icin değil ekonomik kriz millet açlıktan olsede sen yalamaya devam edeceksin arkadaş çözümü fatihe niye soruyorsun azcıkta reisine kizsana korkak deniz..
memleketin anasını ağlattılar.
koyunlara ders olsun
fiyatlar gerçekten çok artmış,fırsatçılar ortalıkta yine
Sayın Portakal, olan bize oluyor maalesef. AKP'lilere devlet destek veriyor zaten. Makarna, un, yağ vs. vs. Bize ise vermiyor. zaten istemiyoruz da. İş istiyoruz sadece. 3 üniversite bitirdim ama işsizim bu ülkede. Zengin zaten peçetenin, ekmeğin vs.vs ne kadar tuttuğunu bilmez. Fakirler zenginlerin ne kadar zengin olduğunu bilse isyan çıkardı.Ama bilmiyorlar. Bilmeleri istenmiyor. Dolar olmuş yine 6.8 Kendi Rızası İle Ateşe Gidene Merhamet Edilmez...
Ama hükümete sorsanız her şey yolunda.Sıkıntı yok.Vatandaş parayı koyacak yer bulamıyor.
İstediğiniz dönem işte krizi fırsata çevirin hadi. Az önce marketteydim dolu dolu aldım acaba hangi memleketten yazıyorsun portakal. Evet zammı geçirdiler ama istediğin kadar kötü değil piyasa henüz.
Markasını belirmek istemediğim bir şampuanın fiyatı da 15 tl den 19 tl ye çıkmış buna ne diyeceksiniz peki
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