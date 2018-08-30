FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Portakal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
Bakkalda 1 liralık peçete 1,60 TL olmuş. Bakkal satmayı kestim kaça alacağımı bilemiyorum diyor. Gazlı içeceğe pazartesi %16 zam. Deterjan 45’ten 62 liraya çıkmış. Mefruşatta fabrikalar mal vermemeye başlamış. Yok dönemi olusturulmaya başlanmış!!! @ticaret @TCSanayi
Portakal'ın yaptığı açıklama kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olmayı başardı.
Bakkalda 1 liralık peçete 1,60 TL olmuş. Bakkal satmayı kestim kaça alacağımı bilemiyorum diyor. Gazlı içeceğe pazartesi %16 zam. Deterjan 45’den 62 liraya cıkmıs. Mefruşatta fabrikalar mal vermemeye başlamış. Yok dönemi olusturulmaya başlanmış!!! @ticaret @TCSanayi— fatih portakal (@fatihportakal) 30 Ağustos 2018
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