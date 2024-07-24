HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da korku dolu anlar! Binanın balkonu bir anda çöktü

İstanbul'da korku dolu anlar! Binanın balkonu bir anda çöktü

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
24.07.2024 19:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bayrampaşa'da 48 yıllık 3 katlı binanın 2'inci katının balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Binanın 1976 yılında yapıldığını belirten bina sahibi Aytaç Uçar, "Binaya depremde geldiler baktılar hiçbir sorun çıkmadı" dedi.

İstanbul'da korku dolu anlar! Binanın balkonu bir anda çöktü

Olay, saat 17.20 sıralarında Altıntepsi Mahallesi, Şair Baki Sokakta bulunan 48 yıllık 3 katlı binada meydana geldi. 32'inci katın balkonu büyük bir gürültüyle çökerken alt katın balkon kısmında da hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

_85398 (1)

"TAK DİYE BİR ANDA ÇÖKTÜ"

Binanın 1976 yılında yapıldığını belirten bina sahibi Aytaç Uçar, "Oturuyorduk birden bire tak diye arka balkon çöktü. 1976 yılında yapıldı bina. Binaya depremde geldiler baktılar hiçbir sorun çıkmadı. İnşaat yapıldıktan sonra olanlar oldu. Temelden 6-7 parmak fark var. Yan taraftaki inşaatın mühendisini çağırdık. Bakın adamlar belediyeden ne eleman gönderdiler ne bir şey yaptılar. Geldiler bir sıva çektiler başka bir şey yapmadılar. Bir balkon, bir de alt kattaki çökmeden dolayı yanlarda kırılma falan oldu başka bir şey yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Madde bağımlısı dehşeti! 2 ölü 7 yaralı: Hastane talebi reddetmişMadde bağımlısı dehşeti! 2 ölü 7 yaralı: Hastane talebi reddetmiş
Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa İstanbul bina
En Çok Okunan Haberler
Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Ağır sözler: Uğraşmaya değmez!

Ağır sözler: Uğraşmaya değmez!

Madde bağımlısı dehşeti! 2 ölü 7 yaralı

Madde bağımlısı dehşeti! 2 ölü 7 yaralı

Paris'te olimpiyatlar öncesi polisi alarma geçiren olaylar! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u uçakta beklettiler

Paris'te olimpiyatlar öncesi polisi alarma geçiren olaylar! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u uçakta beklettiler

Belediye başkanı yasayı çiğnemeyi göze aldı: Burada kesinlikle uygulatmam!

Belediye başkanı yasayı çiğnemeyi göze aldı: Burada kesinlikle uygulatmam!

Bakan Yerlikaya duyurdu: Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.