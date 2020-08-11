Foxconn iPhone 12 üretimi için işe alım süreci başlattı!

Apple iPhone modellerini kendi fabrikalarında değil, daha önceden anlaşmış olduğu tedarikçilerinin fabrikalarında üretiyor. Bu anlamda Apple'ın en büyük tedarikçisi ise Foxconn. Çinli tedarikçi, iPhone 12 için de çalışmalara başladı. Çalışmaların ilk adımı olarak da Foxconn yeni işçi arayışına girdi.

FOXCONN İPHONE 12 ÜRETİMİ İÇİN İŞÇİ ARIYOR

Foxconn, MacRumors'un haberine göre Çin'in Zhengzhou şehrinde bulunan fabrikasında çalışacak işçi arıyor. Foxconn'un belirlediği işe alım sistemi ise biraz farklı. Bir ödül sistemi getirecek olan Foxconn, hem halihazırda Foxconn'da çalışan personelini hem de işe yeni başlayacak kişileri mutlu etmeyi hedefliyor.

YENİ İŞÇİ BULUP GETİRENE PRİM VERECEK

Foxconn'un ödül sistemine göre, iPhone 12 üretimi için işçi öneren, kişileri Foxconn'da çalışmaya davet eden Foxconn çalışanlarına 9.000 yuan (yaklaşık 1.290 dolar) prim ödenecek. Böylece Foxconn'un şimdiki çalışanları hem işçi yerleştirecek hem de prim alacak. İş arayan kişiler ise Foxconn çalışanları vasıtasıyla bir iş sahibi olmuş olacak. Yani sistemden herkes karla ayrılacak.

Oldukça çılgın olan bu sistem, süreci hızlandıracak gibi görünüyor. Zira, Foxconn personelleri sayesinde hızlıca işe alım işlemleri tamamlanacak. İşe alım süreci tamamlandıktan sonra ise tüm personel, Apple'ın iPhone 12 siparişlerini tamamlamak için var gücüyle çalışacak.

