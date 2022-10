FPS nedir? Oyunlarda FPS ne anlama gelir?

Çevrimiçi bilgisayar oyunlarında FPS değerinin yüksek olması gerekir. Bu değer oyun içinde düştüğünde oyundan beklenilen performans da olumsuz yönde etkilenir. FPS değeri düşükse oyunda kasma, kapanma, takılma veya donma gibi durumlarıyla karşılaşılır. Görüntü kalitesinin hem iyi hem de çok net olabilmesi için FPS değerinin yüksek olması gerekir. Aksi hâlde görüntü de bulanıklar meydana gelebilmektedir.

FPS nedir?

FPS anlamı görüntüye yansıtılan kare sayısı olarak ifade edilmektedir. "Frames per second" kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Her bir saniyedeki görüntü kare hızını ölçmeye yarayan bir birimdir. Örneğin bilgisayarınızın FPS değeri 30 ise saniyede 30 kare yakalıyor demektir. Ayrıca bilgisayarlardaki RAM belleğinin veri depolama alanını ve ekran kartının gücünü de ölçmektedir. Özellikle online video oyunu oynayan kullanıcılar için bu değer büyük bir önem taşır. FPS ne kadar yüksek olursa oyundaki görüntüler o kadar akıcı bir şekilde ilerler.

FPS ne işe yarar?

FPS değeri özellikle online bilgisayar oyunlarının akıcı bir şekilde oynanabilmesi için son derece önemlidir. Bu değer ekrana yansıtılan kare hızını ölçmek için kullanılır. Saniyelik görüntü sayısı ne kadar iyi olursa oyundan istenilen performans o kadar artar. FPS değerini takip etmek ve ölçmek için birçok program bulunmaktadır. Bu programlar sayesinde kullanıcılar oyuna girdiklerinde bilgisayarlarının hemen sağ üst kısmında FPS değerini görebilmektedir. Oyunlarda kaliteli bir görüntü elde etmek ve daha iyi bir oyun performansı çıkarılabilmesi için bu değerin en az 30 olması gerekir.

FPS neden düşer?

Online bilgisayar oyunlarında bu değerinin düşmesinin birçok nedeni olabilir. FPS düşmesinin nedenleri şu şekilde olabilir:

Bilgisayar donanımının eski olması

Ekran kartının güncel olmaması

İşlemcinin güncel olmaması

Arka planda açık olan uygulamalar

Bilgisayarın gereğinden fazla ısınması gibi birçok neden bu değerin düşmesine yol açabilmektedir.