Franco döneminin işkenceci polisinin madalyaları ve ek ödemeleri geri alınıyor

MADRİD (AA) - İspanya'da diktatör Francisco Franco döneminde muhaliflere işkenceci yapmakla suçlanan "Küçük Billy" lakaplı eski İspanyol polis müfettişinin emekli maaşını yüzde 50 artıran yüksek liyakat madalyaları elinden alınacak.

Başbakan ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez'in sol partilerden Podemos'un lideri Pablo Iglesias ile yaptığı görüşmede, Küçük Billy lakaplı Antonio Gonzalez Pacheco'nun taltiflerinin geri alınması konusunda anlaşmaya vardı.

Iglesias, Başbakanlık binasında Sanchez ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, yasal düzenlemeyle Pacheco'nun madalyalarının elinden alınacağını duyurdu. Iglesias, ayrıca İspanya gibi bir dönem diktatörlükle yönetilen Şili ve Arjantin'dekilere benzer bir müze kuracaklarını da söyledi.

Silahını parmağında çevirdiği için Vahşi Batı'daki bir kanun kaçağı olan Billy the Kid (Küçük Billy) takma adı verilen Pacheco, diktatör Fransisco Franco muhaliflerine işkence yapmakla suçlanıyor.

1972 ile 1982 yılları arasında 4 madalya alan Pacheco'nun emekli maaşına da bu sayede yüzde 50 zam yapılmıştı. Şimdi 72 yaşında olan Pacheco, maaşının zamlı kısmını 2010'daki bir yargı kararına rağmen çekememişti.