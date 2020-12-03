Fransa 76 camide denetim başlatıyor: 'Bazı camiler kapatılabilir'

Fransız hükümeti, camilerdeki aşırı görüşlere karşı büyük ve daha önce eşi benzeri görülmemiş bir mücadele başlatacağını duyurdu. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin bu kapsamda 76 camide inceleme başlatılacağını açıkladı.

Darmanin, Twitter'dan yaptığı duyuruda bu kapsamda bazı camilerin kapatılabileceğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi, son dönemde ülkede yaşanan saldırılara 'içerideki düşman' ile mücadele edilerek yanıt verileceğini söylemişti.

16 Ekim'de Fransa'nın başkenti Paris'te ifade özgürlüğü ile ilgili dersinde Muhammed Peygamber'in karikatürlerini gösteren öğretmen Samuel Paty başı kesilerek öldürülmüştü.

Ekim ayının sonunda ise Fransa'nın güney şehri Nice'te düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Macron, bu saldırıların ardından 'İslamcı aşırılık' ile mücadele etmek için bir kanun hazırlanacağını ve Fransa'daki Müslümanlar üzerindeki yabancı etkisini sınırlandırmak gibi önlemler alınacağını belirtmişti.

'Hükümetin hatalarının bedelini Müslümanlar ödüyor'

Macron, 2 Ekim 2020'de 'İslamcı ayrılıkçılık' ile mücadele edip laik değerlerin savunulması için bir dizi yasa geçirme planlarını açıklamıştı.