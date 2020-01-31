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Fransa Başbakanı Philippe, yerel seçimlerde yarışacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 16:34 | Son Güncelleme

Fransa Başbakanı Philippe, yerel seçimlerde yarışacak

PARİS (AA) - Fransa Başbakanı Edouard Philippe, mart ayında düzenlenecek yerel seçimlere aday olduğunu açıkladı.

Philippe, yerel seçimlere katılıp katılmayacağı konusunda Fransız kamuoyunda uzun süredir beklenen açıklamayı yaptı.

Emeklilik reformunu hayata geçirme konusunda ısrarcı olması nedeniyle yoğun eleştirelere maruz kalan Philippe, Paris Normandie gazetesine verdiği demeçte, martta yapılacak yerel seçimlerde Le Havre kentinin belediye başkanlığı için yarışacağını belirtti.

Philippe, belediye başkanı seçilmesi halinde Başbakanlık görevini yürütmeye devam edeceğini belirtti.

Edouard Philippe, 2010-2017 yıllarında Le Havre Belediye Başkanlığı yapmıştı.

Fransa'da bir siyasetçinin bakan veya başbakanlık ve belediye başkanlığını aynı anda yürütmesi konusunda hukuki bir engel bulunmuyor, ancak siyasi teamüller gereği bu kişi iki görevden birini seçmesi gerekiyor.

Ülkede 15 ve 22 Mart'ta iki turlu şeklinde yerel seçimler düzenlenecek.

Emeklilik reformu ülkede uzun bir süredir toplumsal sorunlara neden oluyor.

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Fransa Fransa Başbakanı Edouard Philippe yerel seçimler

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