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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kudüs'teki Osmanlı hediyesi Fransız kilisesi önünde İsrailli güvenlik güçleriyle tartıştı

23.01.2020 03:43 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kudüs ziyareti sırasında gittiği Fransız Kilisesi'nde İsrailli güvenlik güçlerini görünce öfkelendi ve "Çıkın buradan" diye bağırdı. Doğu Kudüs'te bulunan ve Osmanlı'dan hediye olarak alınan kilise, Fransa toprağı sayılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kudüs'teki Osmanlı hediyesi Fransız kilisesi önünde İsrailli güvenlik güçleriyle tartıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kudüs ziyareti sırasında gittiği Fransız Kilisesi'nde İsrailli güvenlik güçlerini görünce öfkelendi ve "Çıkın buradan" diye bağırdı.

Azize Anne kilisesi, 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu Padişahı I. Abdülmecid tarafından Fransa'nın Kırım savaşındaki desteği nedeniyle İmparator III. Napolyon'a hediye edilmişti. Kilise hâlâ Fransa toprağı olarak sayılıyor.

Emmanuel Macron, kilise girişinde tartıştığı İsrailli güvenlik yetkilisine, "Lütfen kurallara saygı duyun. Bu kuralar yüzyıllardır yürürlükte. Benimle değişmeyecekler" dedi.

https://twitter.com/AvaDjamshidi/status/1219990969485012994

Le Parisien gazetesinden bir muhabirin kaydettiği ve Twitter'da paylaştığı videoda Macron İngilizce konuşuyor ve oldukça sinirli bir şekilde "Herkes kuralları gayet iyi biliyor. Yaptığın hareket hiç hoşuma gitmedi. Burayı terk et lütfen" diyor.

İsrail istihbaratı Shin Bet ve Kudüs Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan ortak açıklamada, güvenlik güçlerinin kilisede Macron'a eşlik etmeleri önceden kararlaştırılmıştı dedi. Açıklamada ayrıca "Macron yaşananlardan dolayı özür diledi ve güvenlik personeliyle el sıkıştı" dendi.

Fransa'dan Cumhurbaşkanı Macron'un özür dilediğine dair bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in 1967'de Filistinlilerin yaşadığı Doğu Kudüs'ü ilhakından sonra, bölgedeki Fransız kilisesi de İsrail idaresi altındaki kısımda yer almıştı. Ancak Fransa dahil Batılı güçler Doğu Kudüs'ün ilhakını tanımadıkları için Azize Anne kilisesinin statüsü konusunda tartışmalar ve diplomatik girişimler hiçbir zaman sonuca vardırılamamıştı.

Chirac da tartışmıştı

Azize Anne Kilisesi'ndeki İsrailli güvenlik güçleriyle tartışan ilk Fransız Cumhurbaşkanı Macron değil.

1996'da eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac da Azize Anne Kilisesi önünde sinirlerine hakim olamamış ve İsrailli güvenli güçlerinin davranışını 'provokasyon' olarak tanımlamıştı.

https://twitter.com/MomoVastine/status/1220020989100208128

Chirac, kalabalık bir itiş kakışın ortasındayken İsrailli yetkililere "Ne istiyorsun? Uçağıma binip Fransa'ya dönmemi mi istiyorsun? İstediğin bu mu?" diye bağırmıştı.

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