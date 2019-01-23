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Fransa'da bebek bezlerinde tarım ilacı bulundu

23.01.2019 21:22 | Son Güncelleme

Fransa'nın ulusal sağlık denetleme kurumu Anses, piyasadaki bebek bezlerinde güvenlik düzeyini aşan miktarda kimyasal maddeye rastlandığını açıkladı.

Fransa'da bebek bezlerinde tarım ilacı bulundu

Anses, testler sonunda bezlerde insan sağlığına zararlı, yabani otların öldürülmesi için kullanılan glifosat maddesi bulunduğunu duyurdu.

Kurum, "Kimyasalların bebek sağlığına olası riskleri düşünülerek" hükümete acil hareket geçme çağrısında bulundu.

Fransa Sağlık Bakanı Agnès Buzyn ise bebeklerin sağlığı için "ciddi ya da acil bir risk olmadığını" açıkladı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Buzyn, "Elbette bebeklerimizin altına bez bağlayacağız. Bunu 50 yıldır yapıyoruz" dedi.

Buna karşın Fransa'nın sağlık, maliye ve çevre bakanları, bebek bezi firmalarına, 15 gün içinde önlem almalarını talep eden ortak bir bildiri de yayımladı.

ARAŞTIRMADA NE BULUNDU

Araştırma Fransız piyasasında satılan tek kullanımlık birkaç markanın ürünü üzerinde yapıldı.

Anses bebeğin ilk 3 yıllık hayatında yaklaşık 4 bin adet bezin kullanılabileceğini söylüyor.

Raporda teste tabi tutulan bebek bezi markaları açıklanmadı. Ancak Fransa piyasasında yaygın olarak bulunan markaların bazıları başka ülkelerde de bulunabiliyor.

Kurum, "Tek kullanımlık bebek bezlerinde idrar yoluyla bebeğin tenine uzun süre değerek geçebilecek bir dizi zararlı kimyasallar bulduğunu" açıkladı. Bezlerde glifosat maddesine de rastlandı.

ABD'de glifosat maddesi yaygın olarak kullanılıyor ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün "büyük olaslıkla kanserojen" madde olarak sınıflamasının ardından sağlık ve çevresi grupların hedefinde.

Avrupa'da ise bu madde yaygın biçimde bitki öldürücüsü olarak kullanımda. Avrupa Birliği yetkilileri maddenin kanserojen olmadığını savunuyor.

ABD'de bir bekçi glifosat üreten firmayı ölümcül kansere yakalanmasına neden olduğu gerekçesiyle dava etmiş ve milyonlarca dolar kazanmıştı.

Bitki öldürücü Fransa'da 2021 yılında yasaklanacak. Rapor açıklanır açıklanmaz ülke medyasında manşetlere yerleşti.

Anses bebek bezlerindeki kimyasaların temizlenmesi ya da azaltılması ve parfümlü bezler üretilmesine son verilmesi çağrısında bulundu.

Fransız hijyen ürünleri üreticilerini tek şemsiye altında toplayan grup Group'Hygiène de yayınladığı açıklamasında her yıl 3 milyar bebek bezinin kullanıldığını ve herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadığını söyledi.

Grubun direktörü Valérie Pouillat kalite ve güvenlik kontrollerinin var olduğunu, tüketicilerin beklentilerini karşılamak için yetkililerle işbirliği içine girdiklerini de belirtti.

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Fransa bebek bezi tarım ilacı

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