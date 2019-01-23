Fransa'da bebek bezlerinde tarım ilacı bulundu

Anses, testler sonunda bezlerde insan sağlığına zararlı, yabani otların öldürülmesi için kullanılan glifosat maddesi bulunduğunu duyurdu.

Kurum, "Kimyasalların bebek sağlığına olası riskleri düşünülerek" hükümete acil hareket geçme çağrısında bulundu.

Fransa Sağlık Bakanı Agnès Buzyn ise bebeklerin sağlığı için "ciddi ya da acil bir risk olmadığını" açıkladı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Buzyn, "Elbette bebeklerimizin altına bez bağlayacağız. Bunu 50 yıldır yapıyoruz" dedi.

Buna karşın Fransa'nın sağlık, maliye ve çevre bakanları, bebek bezi firmalarına, 15 gün içinde önlem almalarını talep eden ortak bir bildiri de yayımladı.

ARAŞTIRMADA NE BULUNDU

Araştırma Fransız piyasasında satılan tek kullanımlık birkaç markanın ürünü üzerinde yapıldı.

Anses bebeğin ilk 3 yıllık hayatında yaklaşık 4 bin adet bezin kullanılabileceğini söylüyor.

Raporda teste tabi tutulan bebek bezi markaları açıklanmadı. Ancak Fransa piyasasında yaygın olarak bulunan markaların bazıları başka ülkelerde de bulunabiliyor.

Kurum, "Tek kullanımlık bebek bezlerinde idrar yoluyla bebeğin tenine uzun süre değerek geçebilecek bir dizi zararlı kimyasallar bulduğunu" açıkladı. Bezlerde glifosat maddesine de rastlandı.