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Fransa'da camiye yönelik saldırı!

29.10.2019 10:42 | Son Güncelleme

Fransa'da bir camiye yönelik saldırıda iki kişi ağır yaralandı, olayla ilgili aşırı-sağ bağlantıları olduğu belirlenen 84 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

Fransa'da camiye yönelik saldırı!

Olay, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, radikal İslamcı bir polisin ay başında meslektaşlarını öldürmesi sebebiyle, Fransa'daki Müslümanları "bölücülüğe" karşı mücadele etmeye çağırmasından saatler sonra meydana geldi.

Fransız haber ajansı AFP'ye olay yerinde konuşan Bayonne Belediye Başkanı Jean-Rene Etchegaray, saldırganın camiye arabayla yaklaştığını ve caminin yan kapısından içeriye yanıcı bir madde attığını söyledi.

Belediye Başkanı Etchegaray, olayın devamını şu şekilde aktardı:

"İki kişi dışarıya çıktı, bu kişilere ateş açtı, birini boynundan, diğerini de göğsünden ve kolundan vurdu. Daha sonra olay yerinden kaçtı."

Fransız polisi, şüphelinin olay yerinden ayrılırken bir arabayı da ateşe vermeye çalıştığını açıkladı.

74 ve 78 yaşındaki kurbanların ağır yaralandıkları ve hastaneye kaldırıldıkları belirtiliyor.

Saldırgan, araba plakası sayesinde takip edildi ve 5 bin kişilik Saint-Martin-de-Seignanx'daki evinin yakınlarında gözaltına alındı.

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, soruşturmayla yakından ilgili bir kişi şüphelinin ismini Claude Sinke olarak açıkladı ve şüphelinin saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf ettiğini söyledi.

Söz konusu kişinin 2015 yerel seçimlerinde Marine Le Pen'in liderliğindeki aşırı-sağcı Ulusal Cephe'den aday olduğu belirtiliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, camiye yönelik "tiksindirici" şeklinde nitelendirdiği saldırıyı kınadı.

Macron, "Fransa Cumhuriyeti nefreti hiçbir zaman hoşgörmeyecek" dedi ve ekledi:

"Faillerin cezalandırılması ve İslam'a inanan yurttaşlarımızın korunması için gereken her şey yapılacak."

Le Pen de olayı "tarif edilemeyecek kadar korkunç" şeklinde nitelendirdi ve saldırı için "hareketimizin değerlerine tamamen ters" dedi.

Ulusal Cephe de söz konusu kişi ile aylardır temasta olmadıklarını ve bu kişinin artık üyeleri olmadığını açıkladı.

Saldırının ardından cami incelemeler yapılmak üzere kordon altına alındı. Şüphelinin evine de bomba imha ekibi gönderildi. Fransız haber ajansı AFP, camiye ve hastaneye görgü tanıklarına destek için psikologlardan oluşan ekiplerin gönderildiğini yazdı.

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