Fransa'da canlı yayında 'Irkçılık' skandalı! Programın sunucusuyla dalga geçti!

Fransa’da Afrika asıllı bir kadının sunduğu programa katılan bir yazar, sunucunun adı ile dalga geçti. Yaşananlara Fransız halkı büyük tepki gösterdi.

PROGRAM SUNUCUSUNA IRKÇI ELEŞTİRİ

Fransız kanalı C8’de “Pazar Dünyalıları” adlı programa davetli olan ve ırkçı söylemleri ile bilinen yazar Eric Zemmour, programda sunuculardan biri olan Hapsatou Sy’ye ırkçı eleştirilerde bulundu.

Yazar, Fransa’da herkesin asimile olması gerektiğini ve çocuklara isim takılırken aziz ve azizelerin isimlerinin seçilmesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine sunucu, “Benim ismim Hapsatou ve Fransızım” şeklinde cevap verdi.

"ANNENİZ HATA YAPMIŞ"

Irkçı yazarın sunucuya verdiği, “Fransızca olmalıydı, anneniz hata yapmış, isminiz mesela Corrine olmalıydı” şeklindeki cevap ise şok etkisi oluşturdu. Canlı yayın ara ara kesildi.

Yayının devam ettiği kısımlarda da sunucu Afrikalıların da Fransa’nın oluşumunda payı olduğunu ve sömürge ülkelerinin insanlarının Fransa için savaştığını ve çalıştığını hatırlattı.

“Fransa, Afrikalılardan önce Fransa olmuştu” diyen Zemmour ise, Fransız krallarını sayarak, hiçbirinin Afrikalı veya Müslüman olmadığını belirtti.