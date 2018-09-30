HABER

Fransa'da canlı yayında 'Irkçılık' skandalı! Programın sunucusuyla dalga geçti!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.09.2018 01:04 | Son Güncelleme

Fransa'da canlı olarak yayınlanan 'Pazar Dünyalıları' isimli programda ırkçılık skandalı yaşandı. Programın Afrika asıllı ünlü sunucusu Hapsatou Sy, yazar Eric Zemmour'un ırkçı sözlerine maruz kaldı. Yayında sansürlenen kısımlar arasında “İsminiz Fransa’ya hakarettir” gibi söylemlerin olduğu belirtilirken, Hapsatou Sy’nin programdan istifa ettiği ve Zemmour hakkında yasal süreç başlatacağı açıklandı. Hapsatou’nun ağır sözlerden dolayı içeri gidip ağlayıp tekrar stüdyoya döndüğü belirtildi.

Fransa'da canlı yayında 'Irkçılık' skandalı! Programın sunucusuyla dalga geçti!

Fransa’da Afrika asıllı bir kadının sunduğu programa katılan bir yazar, sunucunun adı ile dalga geçti. Yaşananlara Fransız halkı büyük tepki gösterdi.

PROGRAM SUNUCUSUNA IRKÇI ELEŞTİRİ

Fransız kanalı C8’de “Pazar Dünyalıları” adlı programa davetli olan ve ırkçı söylemleri ile bilinen yazar Eric Zemmour, programda sunuculardan biri olan Hapsatou Sy’ye ırkçı eleştirilerde bulundu.

Yazar, Fransa’da herkesin asimile olması gerektiğini ve çocuklara isim takılırken aziz ve azizelerin isimlerinin seçilmesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine sunucu, “Benim ismim Hapsatou ve Fransızım” şeklinde cevap verdi.

"ANNENİZ HATA YAPMIŞ"

Irkçı yazarın sunucuya verdiği, “Fransızca olmalıydı, anneniz hata yapmış, isminiz mesela Corrine olmalıydı” şeklindeki cevap ise şok etkisi oluşturdu. Canlı yayın ara ara kesildi.

Yayının devam ettiği kısımlarda da sunucu Afrikalıların da Fransa’nın oluşumunda payı olduğunu ve sömürge ülkelerinin insanlarının Fransa için savaştığını ve çalıştığını hatırlattı.

“Fransa, Afrikalılardan önce Fransa olmuştu” diyen Zemmour ise, Fransız krallarını sayarak, hiçbirinin Afrikalı veya Müslüman olmadığını belirtti.

PROGRAMDAN İSTİFA ETTİ

Pazar günü yayınlanan programın Perşembe günü gerçekleşen çekiminden hemen sonra yayın günü halkı programı izlemeye davet eden ve şok yaşadığını sosyal medyadan paylaşan Hapsatou Sy, ırkçı söylemlerin şokunu atlatamadı. Yayınlanan programda Zemmour’un çoğu söyleminin yasal olarak ceza unsuru taşıdığı için kesildiği ve ara ara Hapsatou’nun ağır sözlerden dolayı içeri gidip ağlayıp tekrar stüdyoya döndüğünü paylaşan yapımcılar genç kadına destek olurken, programın baş sunucusu Ardisson’un Hapsatou’ya sahip çıkmadığı belirtildi. Yayında sansürlenen kısımlar arasında “İsminiz Fransa’ya hakarettir” gibi söylemlerin olduğu belirtilirken, Hapsatou Sy’nin programdan istifa ettiği ve Zemmour hakkında yasal süreç başlatacağı açıklandı.

Ülke çapında tepki toplayan programdan sonra “ifade özgürlüğünün limiti nedir” şeklinde tartışmalar yapıldı. Fransız halkı ise mesajları ile Hapsatou Sy’ye destek verdi. (İHA)

AW504245_02

PARTNERBüyük panik! Yayılırsa durum vahimBüyük panik! Yayılırsa durum vahim
FBI Kavanaugh Soruşturmasını BaşlattıFBI Kavanaugh Soruşturmasını Başlattı
İstanbul'da Grafiti Patlamasıİstanbul'da Grafiti Patlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa ırkçılık Hapsatou Sy Eric Zemmour

En Çok Okunan Haberler

Kurdaki değişiklik onlara yaradı! Akın akın geliyorlar

Kurdaki değişiklik onlara yaradı! Akın akın geliyorlar

Tropik fırtına için bir uyarı da AFAD'dan! İşte yapılması gerekenler

Tropik fırtına için bir uyarı da AFAD'dan! İşte yapılması gerekenler

İşte Nusret'te yanan kadın! İş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı

İşte Nusret'te yanan kadın! İş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı

Siber güvenlik kurallarına uymayana 1 milyon liraya kadar ceza

Siber güvenlik kurallarına uymayana 1 milyon liraya kadar ceza

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

İlginizi Çekebilir

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet

Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuzey Kore, ABD'ye yüklendi: Aynı adımları göremiyoruz

Kuzey Kore, ABD'ye yüklendi: Aynı adımları göremiyoruz

Sırbistan'ta en üst düzey emir verildi, ordu teyakkuza geçti!

Sırbistan'ta en üst düzey emir verildi, ordu teyakkuza geçti!

Uçakta dehşete düşüren taciz! Uykuya daldı, gözünü açtığında olanlara inanamadı

Uçakta dehşete düşüren taciz! Uykuya daldı, gözünü açtığında olanlara inanamadı

Tekme ve yumruklar havada uçtu! Gece treninde korku dolu anlar

Tekme ve yumruklar havada uçtu! Gece treninde korku dolu anlar

Erdoğan ile Merkel kahvaltıda bir araya geldi! İşte ilk görüntüler

Erdoğan ile Merkel kahvaltıda bir araya geldi! İşte ilk görüntüler

Gasptan tutuklanmıştı! Cezaevinde korkunç son

Gasptan tutuklanmıştı! Cezaevinde korkunç son

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.