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Fransa'da Emmanuel Macron'a büyük şok! Giderek azalıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2020 19:04 | Son Güncelleme

Fransa’da yapılan anketler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex’e halkın güveninin gittikçe azaldığını ortaya koydu.

Fransa'da Emmanuel Macron'a büyük şok! Giderek azalıyor

Ülkede yapılan 7 farklı güven anketinin eylül ayı ortalamasına göre, ağustos ayında Macron'a yüzde 41 civarında olan güven geçen ay yüzde 2,4 puan düşerek yüzde 38,7'e geriledi.

Diğer yandan, Başbakan Castex’in popülerliği atandığı temmuz ayında yüzde 49,4 iken, hakkında olumlu düşünenlerin oranı 7,11 puan düşerek eylül ayında yüzde 42,29’a geriledi.

FRANSA HALKININ YÜZDE 65'İ HÜKÜMETE GÜVENMİYOR

Ülkede geçen ay yapılan bir anket, Fransa halkının yüzde 65’inin salgınla mücadele konusunda hükümete güvenmediğini ortaya koymuştu.

Ankete katılanların yüzde 45’i de hükümetin salgına karşı yeterli önlem almadığı görüşünü bildirmişti. (AA)

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