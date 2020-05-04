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Fransa'da mezarlık krizi: Müslümanları gömecek yer yok

DÜNYA HABERLERİ  | 04.05.2020 09:16 | Son Güncelleme

Fransa’da Covid-19’dan ölen Müslümanların cenazelerinin defnedilmesinde, bu ülkedeki Müslüman mezarlıklarının sayısının kısıtlı olması yüzünden ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Fransa'da mezarlık krizi: Müslümanları gömecek yer yok

Covid-19 öncesi Müslümanların cenazelerinin yaklaşık yüzde 80’ni doğdukları ülkelere gönderilirken, ulaşım yasaklarıyla birlikte bu kişilerin Fransa’da defnedilmesi zorunluluğu Müslüman mezarlığı bulma konusundaki sorunu bir kez daha gündeme getirdi.

Mezarlıklarda Müslümanlar için ayrılan yerlerin azlığı dışında, İslam dinine göre, yine bu mezarlıklarda yönün Kabe’ye bakmaması bu ülkedeki Müslümanlar için defin aşamasında zaten ciddi sıkıntılar yaratıyordu.

Paris Camisi Müftüsü Chems-Eddine, basına yaptığı açıklamada, “Bu sorun yıllardır devam ediyor, şimdi bunun bedelini ağır ödüyoruz.” diyerek tepkisini dile getirdi.

Yaklaşık 6 milyon Müslümanın yaşadığı ve toplam nüfus içinde Müslümanların oranının yüzde 9 olduğu Fransa’da, toplam mezarlıkların sadece yüzde 2’sinde Müslümanlar için özel alanların olması sorunun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Fransa’da Müslüman dernekleri, mezarlıklarda kendilerine çok daha fazla yer ayrılmasını istemelerine rağmen, bu konuda söz sahibi belediye meclisleri, laiklik yasasının “katı” bir şekilde uygulanması yüzünden karar vermekte gecikiyor.

Fransa İslam Konseyi, Müslümanlar için mezarlıklarda ayrılan yerlerin kapasitesinin artırılması için nisan ayında girişimde bulunmuştu.

Paris banliyösünde cenaze kaldırma şirketi olan 42 yaşındaki Djamel Djemai, Covid-19 ile birlikte hayatını kaybeden Müslümanların ülkelerinde defnedilememesi yüzünden işlerinin iki misliden fazla arttığını belirterek, en önemli sorunun defnedilecek yer bulma olduğunu söyledi.

Lyon bölgesi etrafından 100 binin üzerinde Müslüman yaşamasına rağmen, şu anda 100 civarında mezar yeri kalması üzerine Lyon Camisi Müftüsü Kamel Kabtane, ölen Müslümanların mezarlıklarda diğer dinlere ayrılmış yerlerde de defnedilebileceği konusunda fetva verdi.

Bu fetvaya göre, cenazeler kriz bittikten sonra Müslümanlar, mezarlıklarda yer bulunması halinde yeniden defnedilebilecek.

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