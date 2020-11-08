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Fransa'da Ortodoks rahibin vurulma nedeni şoke etti! Saldırgan itiraf etti: Yasak aşk...

DÜNYA HABERLERİ  | 08.11.2020 20:29 | Son Güncelleme

Fransa’nın Lyon kentinde silahla vurularak yaralanan ve terör kurbanı olduğu düşünülen Ortodoks rahibin evli bir kadınla ilişkisi sebebiyle vurulduğu belirtildi.

Fransa'da Ortodoks rahibin vurulma nedeni şoke etti! Saldırgan itiraf etti: Yasak aşk...

Fransa’nın Lyon kentinde geçtiğimiz haftalarda Ortodoks kilisesinde rahiplik yapan 52 yaşındaki Nikolaos Kakavelakis, kiliseyi kapattığı sırada silahlı saldırıya uğramış ve ağır yaralanmıştı. Polis tarafından yürütülen soruşturmada saldırının terör saldırı olabileceği yönünde bulgular olduğu ifade edilmişti.

SALDIRGANIN İFADESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Kakavelakis’e saldırıyı düzenleyenin Gürcü asıllı 40 yaşındaki Giorgi P. olduğunun anlaşılmasının ardından saldırgan yakalandı. Saldırgan, polise verdiği ifadesinde Kakavelakis ve karısı arasındaki yasak ilişki nedeni ile rahibe silahla saldırı düzenlediğini itiraf etti.

Saldırı sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise İslam'ı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. (İHA)

Fransa'nın Lyon kentinde Ortodoks rahibe silahlı saldırıFransa'nın Lyon kentinde Ortodoks rahibe silahlı saldırı


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