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Fransa'da Sırp erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle kızlarını döven Boşnak aile sınır dışı edilecek

DÜNYA HABERLERİ  | 25.08.2020 07:39 | Son Güncelleme

Fransa’da yaşayan Boşnak aile Sırp bir erkek arkadaşı olduğu için 17 yaşındaki kızlarını darp etti. Fransa eve kapatılarak dövülen kızın anne-babasının yanı sıra amcası ve halası hakkında sınır dışı etme kararı aldı.

Fransa'da Sırp erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle kızlarını döven Boşnak aile sınır dışı edilecek

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Dermanin, gözaltına alınan aile üyeleriyle ilgili hukuki sürecin sona ermesinin ardından, kendilerine sağlanan sığınmacı statüsünün geri alınacağını ve ülkeden gönderileceğini belirtti. Bakan Dermanin Boşnak aile için "topraklarımızda artık hiçbir işleri yok" ifadelerini kullandı. Darp edilen genç kız ise Fransa'da adli koruma altında tutulacak.

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AİLESİ TARAFINDAN DARP EDİLEN GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Yerel basında yer alan haberlere göre Besançon kentinde yaşayan Boşnak kökenli genç kız, 20 yaşındaki Sırp kökenli bir gence âşık oldu. Birkaç aydır beraber olan çift, geçtiğimiz hafta aile baskısından kurtulmak için birlikte yaşama kararı alarak evden kaçtı. Bir süre sonra ailesini ziyaret etme kararı alan kız, erkek arkadaşıyla ailesinin evine geldi.

Genç kız içeri girdiğinde bir odaya kapatılarak anne, baba, amca ve halası tarafından ciddi şekilde darp edildi. Bu sırada erkek arkadaşı evden kaçarak yardım çağırmaya gitti ve birkaç dakika sonra polisle geri döndü. Ailesi önce genç kızı saklamaya çalıştı. Polis memurları tarafından bulunan kız acilen hastaneye kaldırıldı. Muayene edilen genç kızın kaburga kemiğinin kırıldığı ve özellikle kulaklarında çok sayıda morluk olduğu tespit edildi.

Anne, baba, amca ve halası, reşit olmayan birine yönelik şiddetten gözaltına alındı. (Euronews)


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