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Fransa'da tıp fakültesinde kadavra skandalı: Bazıları satılmış, yüzlercesi çürümeye terk edilmiş

DÜNYA HABERLERİ  | 29.11.2019 15:22 | Son Güncelleme

Fransa'nın başkenti Paris'in önde gelen tıp fakültelerinden Descartes Üniversitesi'nde bilimsel çalışmalarda kullanılması için bağışlanan binlerce kadavranın çürümeye terk edildiği ve organların özel şirketlere satıldığı ortaya çıktı.

Fransa'da tıp fakültesinde kadavra skandalı: Bazıları satılmış, yüzlercesi çürümeye terk edilmiş

Fransa'da 'Paris V' olarak da bilinen Descartes Üniversitesi'ndeki skandal konuşuluyor.

L'Express gazetesinin haberine göre, kökeni 1970'lere dayanan okulun tıp fakültesi çalışanları, bilimsel çalışmalarda kullanılması için bağışlanan binlerce kadavrayı üst üste yığılı şekilde çürümeye terk etti. Bazı kadavraların fareler tarafından kemirildiği, bazılarının ise özel firmalara satıldığı belirlendi.

Çalışanların bir kadavradan yaklaşık 760 euro, bir uzvun satışından ise 340 euro civarı kazandıkları öğrenildi.

Üniversitenin 2018-2018 yılları arasında direktörlüğünü yapan Guy Vallancien, Time'a yaptığı açıklamada "Bir kaçakçılık söz konusu. Çalışanlar kadavraları cerrahlara satıyordu ve cuma sabahları sattıkları kişilere teslim ediyorlardı" dedi.

'BAĞIŞÇI AİLELERİNDEN ÖZÜR DİLERİZ'

Skandalın patlak vermesinin ardından kadavra bağışçılarının ailelerinden sert tepkiler gelirken, üniversite hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma boyunca Kadavra Bağışlama Merkezi'nin geçici olarak kapatıldığı açıklandı.

Paris Descartes Üniversitesi olayı doğrulayıp, "Bağışçı ailelerden özür diliyor, donör ve ailelerinin onurunu koruma kararlılığımızı yinelemek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Fransa Serbest Tıp Birliği (UFML) de konuya ilişkin şikayette bulunacaklarını bildirdi. UFML Başkanı Jerome Marty, olayın tıp mesleğini itibarsızlaştırdığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Kadavra

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