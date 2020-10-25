Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

"Boykot çağrıları ve radikal bir azınlık tarafından araçsallaştırılan ülkemize yönelik saldırılar temelsizdir ve derhal durdurulmalıdır." ifadesini kullanan Mühll, Fransız bakanların boykot çağrılarına ve Fransa karşıtı eylemlere destek verilmemesi konusunda çağrıda bulunduğunu belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, yazılı açıklamasında, Arap ülkeleri nde Fransız ürünlerini boykot çağrılarının ve Fransa karşıtı eylemlerin, ülkesinin vicdan, ifade, din özgürlüğü ve herhangi bir nefret çağrısının reddedilmesi lehinde savunduğu tutumu ile Macron'un açıklamalarını çarpıttığını ileri sürdü.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

MÜSLÜMAN DERNEKLERE YÖNELİK BASKILAR ARTIYOR

Fransız yetkililer, 16 Ekim'de başı kesilerek öldürülen öğretmenin katil zanlısının cesedin yakınlarında elinde bıçakla görüldüğünü ve kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ortaokulda görevli tarih öğretmeninin öldürülmeden birkaç gün önce Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür gösterdiği ve velilerin buna tepkide bulunduğu kaydedilmişti. Bunun üzerine ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar arttı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşu ile bir caminin kapatılacağını duyurmuştu.

AA

