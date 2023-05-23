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  4. Fransa'dan İstanbul'a geldi, operasyona 1 saat kala ölü bulundu! Kolundaki gizemli yaralar dikkat çekti

Fransa'dan İstanbul'a geldi, operasyona 1 saat kala ölü bulundu! Kolundaki gizemli yaralar dikkat çekti

23.05.2023 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fazla kilolarından şikayeti olan Fransız kadın, mide küçültme ameliyatı olmak için İstanbul'a geldi ama operasyona saatler kala hastanede gizemli bir şekilde ölü bulundu. Kadının öldüğü tuvalette bir adet enjektör ile tanımlanamayan bir kimyasal madde bulundu. 43 yaşındaki kadının cansız bedeni Adli Tıp'a kaldırıldı. Savcılık şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Fransa'dan İstanbul'a geldi, operasyona 1 saat kala ölü bulundu! Kolundaki gizemli yaralar dikkat çekti

Paris'ten İstanbul'a gelen Fransız kadın, mide küçültme ameliyatı için Bağcılar'da bir hastane ile anlaştı. Ameliyat için hastaneye giden kadın, operasyona 1 saat kala gözden kayboldu. Hasta bakıcı ve hemşireler onu ararken korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Görevliler, hastane tuvaletinde yerde yatan bir kadına rastladı. Hemen acile götürülen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede o kadının, Fransa'dan İstanbul'a gelen Fransız kadın olduğu ortaya çıktı.

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KOLUNDA GİZEMLİ YARALAR OLDUĞU BELİRLENDİ

43 yaşındaki kadının kolunda gizemli ufak yaralar vardı. Polisler hemen hastaneye geldi. Kadının öldüğü tuvalette bir adet enjektör ile tanımlanamayan bir kimyasal madde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Show Haber'in haberine göre 43 yaşındaki kadının cansız bedeni Adli Tıp'a kaldırıldı. Savcılık şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

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İstanbul Paris ameliyat

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