Fransa hükümetinden ücretsiz ped ve tampon uygulaması: 'Regl tabusunu yıkalım'

Kadın erkek eşitliğinden sorumlu politikacı Marlène Schiappa, birçok parlamenter, dernek ve hijyenik ürün sanayisi yetkilileriyle bir araya gelerek bir toplantı yaptı. Buna göre 'kolektif alanlar’da hijyenik ürünlere ücretsiz ulaşım pilot uygulaması Fransız senatör Patricia Schillinger tarafından yürütülecek.

“Regl dönemi yoksunluğu” ile mücadele amaçlı uygulama maddi yetersizlik nedeniyle hijyenik ped ve diğer ürünlere erişimi olmayanlar için başlatılıyor.

Patricia Schillinger, söz konusu kamu politikasının hijyen ürünlerine erişemeyenler bakımından olumlu sonuç doğurup doğurmayacağını inceleyecek.

Schillinger aralık ayında hastane, okul ve hapishane gibi yerlerde regl döneminde hijyen ürünlerine ulaşamayan kadınlar için ücretsiz ped dağıtılması yasa tasarısını önermişti.

'REGL TABUSUNU ORTADAN KALDIRALIM'

Ekoloji, sağlık ve ekonomi bakanlıklarından temsilcilerin, dernek ve ped endüstrisi yetkililerin katıldığı toplantıda, toplumdaki regl tabularını ortadan kaldırmaya yönelik ortak stratejiler üzerinde uzlaşıldı.

Kaynak: euronews

