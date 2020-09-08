Fransa ve Yunanistan 'MED7' zirvesinde Türkiye'yi görüşecek!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu hafta Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile gergin ilişkilerini Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile görüşecek.

Fransa cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamaya göre Macron ve Mitsotakis, 10 Eylül'de Fransa'nın Korsika adasında Portekiz, İspanya, İtalya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Malta liderleriyle birlikte "MED7" zirvesine katılacak.

NATO müttefikleri Türkiye ve Fransa'nın Suriye, Libya ve Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları konusunda Yunanistan ile yaşadığı anlaşmazlık hakkında son derece farklı görüşleri bulunuyor.



