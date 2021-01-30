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  4. Fransa yeniden karıştı! Binlerce kişi sokaklara döküldü

Fransa yeniden karıştı! Binlerce kişi sokaklara döküldü

30.01.2021 23:57 | Son Güncelleme:
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Fransa yeniden karıştı! Binlerce kişi sokaklara döküldü

Fransa genelinde halk, tartışmalı genel güvenlik yasa tasarısı karşıtı protestolar düzenlemeye devam ediyor.

Başta Paris olmak üzere birçok kentte, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Ligi, gazeteci sendikaları, sarı yeleklilerin çağrısıyla binlerce kişi, tartışmalı yasa tasarısının geri çekilmesi talebiyle gösteri yaptı.

Başkentte Republique Meydanı’nda toplanan göstericiler ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İnsan hakları örgütleri, söz konusu yasa tasarısına karşı her hafta gösteriler düzenlenmeyi planlıyor.

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TARTIŞMALI GENEL GÜVENLİK YASA TASARISI

Martta senatoda ele alınacak genel güvenlik yasa tasarısının 22. maddesi, polislerin ve jandarmanın gösterileri izlemek için insansız hava araçları kullanmasını içeriyor.

Tasarıda, polisin kamusal alanda çekilmiş görüntüleri kullanma yetkisi genişletilirken, gösterilerde helikopter ya da insansız hava araçlarının çektiği videoların yayınlanmasına da imkan tanınıyor.

Tasarının, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası verilmesini öngören 24. maddesinin artan tepkiler üzerine yeniden düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. (AA)

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