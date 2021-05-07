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  4. Fransa yurt dışından gelenlere karantina zorunluluğu listesine Türkiye'yi de ekledi

Fransa yurt dışından gelenlere karantina zorunluluğu listesine Türkiye'yi de ekledi

07.05.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışından gelenlere karantina zorunluluğu listesine Türkiye dahil 7 ülkeyi ekledi.

Fransa yurt dışından gelenlere karantina zorunluluğu listesine Türkiye'yi de ekledi

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye, Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan Fransa'ya gelen yolculara da 10 gün karantinanın zorunlu hale geldiği belirtildi.

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Uygulamanın yarın geceden itibaren geçerli olacağı ifade edilen açıklamada, bu ülkelerden gelen yolcuların son 36 saat içinde Kovid-19 testi yaptırması ve karantinada kalacakları yeri yetkililere bildirmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, bu kişilerin yerel saatle 10.00-12.00 arasında dışarı çıkmasına izin verileceği aktarıldı.

Fransa daha önce Brezilya, Hindistan, Şili, Güney Afrika ve Arjantin'den gelen yolculara karantina zorunluluğu getirmişti. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fransa karantina

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