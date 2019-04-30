PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, başkent Paris'te yarın düzenlenecek 1 Mayıs gösterilerinde şiddet olaylarının çıkmasından kaygı duyduğunu söyledi.

Castaner, Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement ile düzenlediği basın toplantısında, başkentte yarınki 1 Mayıs gösterilerinde şiddet olaylarının çıkmasından endişe ettiğini belirtti.

Paris'teki gösteride bin ila 2 bin "radikal eylemcinin" şiddet olayları çıkarabileceğini ifade eden Castaner, yarın göstericilerin Toulouse ve Rennes gibi şehir merkezlerinde gösteri düzenlenmesinin yasaklandığını bildirdi.

Castaner, Paris'te yarın 7 bin 400'den fazla polisin görev yapacağını ifade etti.

Paris Emniyet Müdürü Lallement, yarın Paris'te gösteri ve yürüyüşün yapılacağı güzergah üzerindeki tüm restoran ve mağazaların işletmecilerinden kepenklerin kapatmasını istedi.

Sarı yelekliler ve sendikalar yarın başta Paris'te olmak üzere birçok şehirde gösteriler düzenlenecek. Paris'te eylemler nedeniyle metro seferleri kısmen durdurulacak.

