Fransa’da 17 bin yıllık müzik aleti olan deniz kabuğu yeniden ses verdi

BBC’nin haberine göre Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezinden uzmanlar, ülkenin güneyindeki Pireneler bölgesinde Marsoulas adlı bir avcı-toplayıcı mağarasında 1931’de bulunan deniz kabuğunun üflemeli çalgı olduğunu keşfetti.

Mağarada bulunduğu dönemde bir tür içecek kabı olarak düşünülen deniz kabuğunun üzerinde belirli değişiklikler yapıldığını fark eden uzmanlar deniz kabuğuna zarar vermemek için 3 boyutlu replikasını üretti. En uzun kısmı 31, en geniş kısmı ise 18 santimetre olan ve içinde nokta şeklinde işaretler yer alan kabukta nefesin üflenmesi için ağız yeri, sesin ayarının yapılması için el koyma yeri bulunuyor.

Uzmanlar bir müzisyenden replika kabuğu çalmayı denemesini istedi. Müzisyenin denemesinde kabuktan Do ve Re notaları çıkarıldı. Bu sesler bir metre mesafeye 100 desibel seviyesinde ulaştırıldı.

Deniz kabuğunun, Marsoulas mağarasında avcı toplayıcı döneminde yaşayan Magdalenian topluluğunun alet yapma becerisi ve gelenekleriyle ilişkisi olduğu düşünülüyor.

Keşfe dair bulgular "Science Advances" dergisinde yayımlandı.



