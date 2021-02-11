HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa’da 17 bin yıllık müzik aleti olan deniz kabuğu yeniden ses verdi

Fransa’da 17 bin yıllık müzik aleti olan deniz kabuğu yeniden ses verdi

11.02.2021 12:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da en az 17 bin yıl öncesine ait bir deniz kabuğunun üflemeli bir çalgı olduğu belirlendi.

BBC’nin haberine göre Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezinden uzmanlar, ülkenin güneyindeki Pireneler bölgesinde Marsoulas adlı bir avcı-toplayıcı mağarasında 1931’de bulunan deniz kabuğunun üflemeli çalgı olduğunu keşfetti.

Mağarada bulunduğu dönemde bir tür içecek kabı olarak düşünülen deniz kabuğunun üzerinde belirli değişiklikler yapıldığını fark eden uzmanlar deniz kabuğuna zarar vermemek için 3 boyutlu replikasını üretti. En uzun kısmı 31, en geniş kısmı ise 18 santimetre olan ve içinde nokta şeklinde işaretler yer alan kabukta nefesin üflenmesi için ağız yeri, sesin ayarının yapılması için el koyma yeri bulunuyor.

Uzmanlar bir müzisyenden replika kabuğu çalmayı denemesini istedi. Müzisyenin denemesinde kabuktan Do ve Re notaları çıkarıldı. Bu sesler bir metre mesafeye 100 desibel seviyesinde ulaştırıldı.

Deniz kabuğunun, Marsoulas mağarasında avcı toplayıcı döneminde yaşayan Magdalenian topluluğunun alet yapma becerisi ve gelenekleriyle ilişkisi olduğu düşünülüyor.

Keşfe dair bulgular "Science Advances" dergisinde yayımlandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı
Hollanda yoğun bakım fişini çekmişti, özel uçakla Türkiye’ye getirildiHollanda yoğun bakım fişini çekmişti, özel uçakla Türkiye’ye getirildi
Snapchat kullanıcı adı değiştirme nasıl yapılır?Snapchat kullanıcı adı değiştirme nasıl yapılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

İndirim yapmayan kadın dönerciyi bıçakladı!

İndirim yapmayan kadın dönerciyi bıçakladı!

Yediği balık sonu oldu: Kaptan öldü, 4 denizci hastanelik oldu

Yediği balık sonu oldu: Kaptan öldü, 4 denizci hastanelik oldu

870 bin liraya sıfır araç aldı, gerçeği 2 ay sonra fark etti

870 bin liraya sıfır araç aldı, gerçeği 2 ay sonra fark etti

Salih Uçan, Galatasaray ile anlaştı!

Salih Uçan, Galatasaray ile anlaştı!

Eşiyle arkadaşını birlikte sandı, sonrası korkunç

Eşiyle arkadaşını birlikte sandı, sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

Biden açıkladı: 'Çin Görev Gücü' kuruldu!

Biden açıkladı: 'Çin Görev Gücü' kuruldu!

Hollanda yoğun bakım fişini çekmişti, özel uçakla Türkiye’ye getirildi

Hollanda yoğun bakım fişini çekmişti, özel uçakla Türkiye’ye getirildi

Astım ilacı koronavirüsün etkisini azaltabilir

Astım ilacı koronavirüsün etkisini azaltabilir

Güney Kore'de kedi ve köpeklere ücretsiz Covid-19 testi yapılacak

Onlara da Covid-19 testi yapılacak

Trump'a şok suçlama: Ölümlerden o sorumlu!

Trump'a şok suçlama: Ölümlerden o sorumlu!

Dünyayı tedirgin eden gelişme: Üretmeye başladılar!

Dünyayı tedirgin eden gelişme: Üretmeye başladılar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.