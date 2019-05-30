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Fransa'da AP seçimlerinin kaybedeni Macron oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 14:16 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kurucusu olduğu ve iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisini geçmeyi başaramadı ve yüzde 22,4 oyla ikinci sıraya yerleşti - Ulusal Birlik Partisi yüzde 23,3 oy alarak seçimi kazansa da 2014 seçimlerine göre oyları düştü - Ülkede bu seçimlerin kaybedeni Macron oldu - Yeşiller Partisi sürpriz yaparak yüzde 13,5'e ulaştı

PARİS (AA) - Fransa'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin kaybedeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olurken, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) sandıktan ilk sırada çıktı.

Ülkede 6 aydan fazladır devam eden sarı yeleklilerin eylemlerinin ardından yapılan AP seçimlerinde Macron'un kurucusu olduğu ve iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) resmi sonuçlara göre yüzde 22,4 oy alarak ancak ikinci sıraya yerleşebildi.

Macron'un, "Avrupa'nın geleceğini belirleyecek seçimlerdeki" başarısızlığının, ülkesi ve kıta için hedeflediği reformları gerçekleştirme konusunda zorluk yaşatacağı belirtiyor.

Ülkede, seçimin ardından Macron'un bundan sonra nasıl bir siyaset izleyeceği merak konusu olurken, Fransız cumhurbaşkanının kalan 3 yıl için yeni bir yol haritasını belirlemeye çalıştığı ifade ediliyor.

Fransız kamuoyunda, partisi AP seçimlerini her ne kadar ikinci sırada tamamlasa da uluslararası ve iç siyasette asıl kaybedenin Macron olduğu görüşü öne çıkıyor.

- Aşırı sağ düştü, yeşiller sürpriz yaptı

Aşırı sağcı RN seçimleri yüzde 23,3 oy alarak kazandı ancak 2014 seçimlerine göre oyları düştü. RN 2014'te düzenlenen seçimlerde yüzde 24,8 oy almıştı.

Seçimde Yeşiller Partisi (EELV) sürpriz yaparak 2014 seçimlerine göre oylarını yüzde 3,85 artırarak üçüncü sıraya yerleşti. EELV seçimde yüzde 13,5 oy kazandı.

- Merkez sağ hezimet yaşadı

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) seçimde büyük bir hezimet yaşadı. 2014'teki seçimlerde yüzde 20,81 alan LR bu seçimde sadece yüzde 8,5 alabildi ve parlamentoda 12 sandalye kaybetti.

Merkez sol Sosyalist Parti (PS) 6,2 ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) yüzde 6,3 oy oranına ulaştı.

3 farklı listeyle seçimlere katılan sarı yelekliler ise parlamentoya milletvekili gönderemiyor.

- Sağ ve sol partiler güç kaybediyor

Öte yandan, merkez sağ ve sol partiler, iki yıl önce düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda elenerek büyük kayıp yaşamıştı. Bu iki parti AP seçimlerinde de kan kaybetmeye devam ederek, ülkedeki siyasi gücünü büyük ölçüde yitirdi.

Dolayısıyla, ortaya çıkan tabloda merkez sağ ve sol partilerin güç kaybettiği, ülke siyasetinde iktidardaki LREM ve aşırı sağcı RN'nin öne çıktığını gösteriyor.

Bununla beraber, bu seçim sonuçlarının, Fransa'da gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere ve 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine de ışık tutacağı değerlendirmesi yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AP seçimleri macron

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