Fransa'da bir kadın yıllardır 'yaşadığını kanıtlamaya' çalışıyor

Fransa'da resmi kayıtlara yanlışlıkla ölü olarak kaydedilen ve varlıklarına el konmaya çalışılan bir kadın, tam üç yıldır ölmediğini kanıtlamaya çalışıyor. Jeanne Pouchain'ın garip ama büyük bir sorunu var: Resmi kayıtlarda ölmüş görünüyor ve üç yıldır yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor. Özellikle de ödenmemiş borçları olduğu iddiaları üzerine yetkililerin malına mülküne el koymaya girişmesinden beri sürekli bir korku içinde yaşıyor. Jeanne Pouchain, "Sorunum, ölmüş olduğumun ilan edilmesi" diyor. İnanması zor gelebilir ama Lyon yakınlarında yaşayan 58 yaşındaki kadının başına gelen tam da bu. Kimlik belgesi ve sürücü ehliyetinin süreleri dolup yenilenmeyince, sosyal güvenlik numarası ve sağlık sigortası da iptal edilmiş. "Ölüyüm. Mahkemelere göre ölüyüm, resmi kurumlara karşı ölüyüm. Herkes beni ölü sayıyor" diyen Pouchain yerel bir televizyon kanalına konuştu. "Cehennemi bir döngüye düştüğüm hissini yaşıyorum. Artık dışarı çıkmıyorum çünkü gözaltına alınırsam, bir sorun yaşarsam neler olabileceğini bilmiyorum. Alışveriş yapmam gerekiyorsa kapanış saatine yakın kafamı eğerek çabucak ihtiyaçlarımı alıp çıkıyorum."

Evin birçok ihtiyacını eşinin karşıladığını arabayı da onun kullandığını söyleyen Pouchain "Sabah kalkıyorum. Günün geçmesi için sabırsızlıkla bekliyorum" diye ekledi. Bu yeni bir sorun da değil. Jeanne Pouchain üç yıldır ölü görünüyor. Ölü mü diri mi? Tabii kayıtlara göre artık hayatta sayılmadığını öğrenmek onun için büyük bir şok olmuş. "Lyon Temyiz mahkemesinin bir kararıyla artık hayatta olmadığımı keşfettim" diyor. "Mahkeme ilamını getiren görevliler bana 'merhum' Jeanne Pouchain'den söz ettiler. Belgeleri açıp baktığımda, gerçekten de ölmüş olduğumu anladım." Mahkeme kararı Yanlışlıklar silsilesinin, eski bir çalışanının Jeanne Pouchain'i dava etmesiyle başladığı anlaşılıyor. Pouchain'in yıllar önce açtığı temizlik şirketinde çalışan bir kişi bundan neredeyse 20 yıl önce işten çıkarıldığı için tazminat davası açmıştı. Dava Fransız yargı sisteminin karmaşık yapısı içerisinde oradan oraya gönderilirken uzun yıllar geçti ve en son gittiği Lyon'daki mahkeme 2017 yılında bu kişiye tazminat ödenmesini kabul etti. Fakat Jeanne Pouchain bütün bu zamanlar içerisinde kendisine hiçbir zaman bir duruşma çağrısı ya da davayla ilgili bilgi gelmemiş olduğunu dolayısıyla tazminat kararına ya da "ölmüş bir kişi" olarak yeni statüsüne itiraz etmesinin mümkün olmadığını söylüyor.