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Fransa'da bölgesel seçimlerin ilk turunda Macron ve Le Pen istedikleri sonucu alamadı

21.06.2021 04:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ipsos şirketinin sandık çıkış anketine göre seçimlerde merkez sağda ve ana muhalefet konumundaki Cumhuriyetçiler Partisi ülke genelinde yüzde 27,2 oyla ilk sırada yer aldı. Sandık çıkış anketlerine göre Cumhurbaşkanı Macron'un partisi, önümüzdeki hafta seçimlerin ikinci turundaki yarışmak için gerekli yüzde 10 oyu alamayabilir. Marine Le Pen'in liderliğindeki Ulusal Cephe ise bölgesel seçimlerde birinci sırada yer almayı ve tarihinde ilk kez en az bir bölgede seçimi kazanmayı umuyordu.

Fransa'da dün yapılan bölgesel seçimlerin birinci turunda ilk sonuçlar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve rakibi Marine Le Pen'in umdukları sonucu alamadığını gösteriyor.

Ipsos şirketinin sandık çıkış anketine göre seçimlerde merkez sağda ve ana muhalefet konumundaki Cumhuriyetçiler Partisi ülke genelinde yüzde 27,2 oyla ilk sırada yer aldı.

Yüzde 19,3 oyla ikinci olan aşırı sağcı Ulusal Cephe'yi sırasıyla Yeşil Parti, Sosyalist Parti ve Macron'un merkezdeki İlerleyen Cumhuriyet Partisi izledi.

Sandık çıkış anketlerine göre Macron'un partisi, önümüzdeki hafta seçimlerin ikinci turundaki yarışmak için gerekli yüzde 10 oyu alamayabilir.

Partinin milletvekillerinden Aurore Bergé, aldıkları sonucu, "suratlarına atılmış bir tokat" olarak nitelendirdi.

İlerleyen Cumhuriyet Partisi, Fransa'da bölgesel seçimlere ilk kez katılmıştı.

Katılım oranı yüzde 34

Marine Le Pen'in liderliğindeki Ulusal Cephe de bölgesel seçimlerde birinci sırada yer almayı ve tarihinde ilk kez en az bir bölgede seçimi kazanmayı umuyordu.

Le Pen katılım oranının tahminen yüzde 34 gibi rekor düzeyde düşük bir oranda kalmasının felaket olduğunu, halkın seçim sistemine güvenmediğini söyledi.

Fransa'da ilk turu Nisan 2022'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine 1 yıldan az bir süre kala bölgesel seçimlerin sonuçları merakla bekleniyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay ertelenen bölgesel seçimlerin ikinci turu Pazar günü yapılacak.

Seçimlerle Fransa'nın biri deniz aşırı 14 bölgesiyle 96 ilinin toplam 4 bin 100 meclis üyesi belirlenecek.

Bölgesel seçimlerde 16 bine yakın aday yarışıyor.

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