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Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı uzun aradan sonra 5 binin altına indi

DÜNYA HABERLERİ  | 28.09.2020 22:17 | Son Güncelleme

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 70 vaka tespit edildi.

Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı uzun aradan sonra 5 binin altına indi

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, günlük vaka sayısı uzun aradan sonra ilk kez 5 binin altına indi.

Ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 4 bin 70 artışla 542 bin 639'a yükselirken, virüs nedeniyle 81 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 808'e ulaştı.

Fransa'da Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 7,5'e yükseldi.

Son 7 günde 4 bin 69 kişi hastanelerde tedavi altına alınırken, bunlardan 780'i yoğun bakımda yatıyor.

Fransa'da, 24 Eylül'de 16 bin 96 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı. (AA)

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