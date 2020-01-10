Fransa'da hükümet ile sendikaların temsilcileri emeklilik reformunda yine anlaşamadı

PARİS (AA) - Fransa'da Başbakan Edouard Philippe ile çeşitli sendikaların temsilcileri arasında, son 34 yılın en uzun grevine neden olan emeklilik reformu konusunda yine uzlaşıya varılamadı.

Phillipe, emeklilik reformu konusunda görüşmelerde bulunmak üzere sendikaların temsilcileri ile Başbakanlıkta bir araya geldi ancak bu görüşmelerden yine bir anlaşma çıkmadı.

Görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçen Philippe, görüşmelerin faydalı geçtiğini ve bazı gelişmelerin kaydedildiğini söyledi.

Philippe, emeklilik reformuna ilişkin yarın sendikaların temsilcilerine yazılı olarak bazı önerilerde bulunacağını söyledi.

Reform konusunda sendikaların temsilcileriyle bir uzlaşı sağlamayı umut ettiğini ifade eden Philippe, görüşmelere ilişkin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bu akşam bilgi vereceğini dile getirdi.

Philippe, reformun 24 Ocak'ta Bakanlar Kurulu'na ve 17 Şubat'ta Ulusal Meclis'e sunulacağını kaydetti.

Genel İş Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Philippe'e reforma karşı olduğunu hatırlattığını söyledi.