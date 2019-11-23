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Fransa'da kadına şiddete protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 20:52 | Son Güncelleme

Fransa'da kadına şiddete protesto

PARİS (AA) - Fransa'nın birçok kentinde binlerce kişi kadınlara uygulanan şiddeti protesto etti.

Başkent Paris'te Opera Meydanı'nda toplanan eylemciler, Nation Meydanı'na kadar yürüdü.

Göstericiler, yürüyüşte kadınlara yönelik fiziksel ve cinsel şiddeti protesto etti.

Kadınların aile içi şiddet sonucu hayatını kaybetmesine de tepki gösteren eylemciler, şiddet karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

Occurence adlı kuruluşa göre, Paris'te birçok sanatçının da yer aldığı eyleme 49 bin kişi katıldı. Gösteriye 70 dernek ve sendika da destek verdi.

Fransa'nın Lille, Bordeaux, Toulouse ve Strazburg kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, ocak ayından bu yana en az 116 kadın, eşinin veya resmi olarak birlikte yaşadığı kişinin saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Yasalara göre ülkede evli olmayan çiftler, ilgili makamlara bildirmeleri durumunda resmi olarak birlikte yaşama hakkına sahip oluyor.

Resmi verilere göre, Fransa'da her yıl 213 bin kadın eşi veya resmi olarak birlikte yaşadığı kişi tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor.

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