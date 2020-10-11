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Fransa’da karakola havai fişekli saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 15:34 | Son Güncelleme

Fransa’da Champigny-sur-Marne kentinde yaklaşık 40 kişilik bir grup karakola havai fişekle saldırdı.

Fransa’da Champigny-sur-Marne kentinde yaklaşık 40 kişilik bir grup karakola havai fişekle saldırdı. Saldırıda yaralanan olmazken, 5 aracın hasar gördüğü kaydedildi.
Fransa’da Paris’in güneydoğusunda bulunan Champigny-sur-Marne kentinde 40 kişilik bir grup gece saatlerinde karakola havai fişekle saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan olmazken, 5 polis aracının ve karakol girişindeki camlı bölmenin hasar gördüğü öğrenildi.
Cumartesi günü gece yarısı başlayan saldırı ilginç görüntülere yol açtı. Karakolun çevresinde patlayan ve normalde eğlencelerde kullanılan havai fişeklerin tam sayısı bilinmezken, bölgede araştırma yapan yetkililerin en az 8 adet havai fişek kovanı bulduğu açıklandı. Bir saat süren saldırıya ilişkin soruşturmayla ilgili henüz kimsenin gözaltına alınmadığı bildirildi.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada polislere “tam destek” verdiğini belirerek, “Bu ufak serseriler kimseyi etkilemiyor ve bizi uyuşturucuya karşı mücadele çalışmalarımızdan vazgeçirmiyor” dedi.
Paris İle-de-France Bölge Başkanı Valérie Pécresse de görüntüleri kabul edilemez savaş sahnesi olarak nitelendirirken, polis sendikası üyesi Frederic Lagache ise “Artık kimse güvenlik güçlerine saygı duymuyor” açıklamasını yaptı.
Öte yandan, aynı karakolun daha önce Nisan ayında da saldırıya uğradığı ve 2018 yılbaşı kutlamaları sırasında karakolun iki memuruna toplu şiddet uygulandığı öğrenildi.

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