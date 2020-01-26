Fransa'da plastik bomba kullanımına kısıtlama

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, polisin, eylemlerde çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan bir plastik bomba türünü kullanmayacağını bildirdi.

Castaner, France 3 kanalına yaptığı açıklamada, polisin gösterilerde "bazı durumlarda kullanmak zorunda kaldığı" "GLI-F4" türü plastik bombayı artık kullanmayacağını duyurdu.

Avukatlar ve insan hakları savunucuları, savaş silahı kategorisinde değerlendirilen GLI-F4'ün göstericilere karşı kullanımının yasaklanmasını istiyordu.

Fransa, Avrupa'da gösterilerde bu tip plastik bomba kullanan tek ülke olarak biliniyor. Gösterilerde, GLI-F4'ün yanı sıra "DMP" türü plastik bomba da çok sayıda kişinin yaralanmasına, elinin kopmasına ve gözünü kaybetmesine neden oldu.

Polis eylemlerde "DMP" türü plastik bombayı kullanmaya devam edecek. Her iki plastik bombada da patlayıcı etki bulunurken, GLI-F4, diğer türden farklı olarak solunum yolları ve işitmeyi de etkiliyor.

Polis, gösterilerde plastik mermi ve gaz bombası da kullanıyor.

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