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Fransa'da posta güvercinin düşürdüğü 110 yıllık askeri mesaj bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 08.11.2020 23:42 | Son Güncelleme

Fransa'nın doğusundaki Alsas bölgesinde, 110 yıl önce postacı güvercini tarafından düşürüldüğü tahmin edilen bir askeri mesaj bulundu.

Fransa'da posta güvercinin düşürdüğü 110 yıllık askeri mesaj bulundu

BFM TV'nin haberine göre, Haut-Rhin kentindeki bir tarlada gezen bir çift, küçük bir alüminyum kapsül buldu.

Çiftin kentteki Linge Müzesi yetkililerine teslim ettiği kapsülden, Alsas bölgesinin Almanya'ya ait olduğu 1910'dan kaldığı tahmin edilen bir Almanca askeri mesaj çıktı.

Müze yetkilileri, kendilerine eylülde teslim edilen kapsülün, bir posta güvercininin taşırken düşürdüğü bir mesaj içerdiğini ve bunun çok sıra dışı bir keşif olduğunu bildirdi.

Yetkililer, aynı mesajı taşıyan 4 posta güvercininin salındığının tahmin edildiğini aktardı.

ALMAN TATBİKATLARINDAN BAHSEDİLİYOR

Mesajda, o yıllarda Almanya ile Fransa arasında mücadeleye sahne olan Alsas bölgesinin Bischwihr ve Ingersheim kısımlarındaki Alman tatbikatlarından bahsediliyor.

Alüminyum kapsül ve içindeki mesaj, Linge Müzesi'nde sergilenecek. (AA)

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