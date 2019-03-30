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Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 20. haftasında sokaklarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 22:43 | Son Güncelleme

Sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı seslerini bir kez daha duyurmak için sokaklara döküldü - Paris, Avignon ve Bordeaux'daki eylemlerde olaylar çıktı - Ülke genelinde 33 bin 700 kişinin katıldığı gösterilerde 40 kişi gözaltına alındı, 4'ü polis 7 kişi yaralandı

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıktı.

Akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen sarı yeleklilerin gösterileri, 20. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Paris'te Gare de l'Est tren garının önünde buluşan göstericiler, Louvre Müzesi'nden geçerek Eyfel Kulesi'nin yanındaki Trocadero Meydanı'na kadar yürüdü. Polis, meydanda şişe atan eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Göstericilerin Champs-Elysees Caddesi'nde gösteri yapması yasaklandı. Polis, eylemcilerin Charles de Gaulle Etoile Meydanı'nı çevreleyen sokaklar ile Elysee Sarayı ve Ulusal Meclis civarından uzak tutulması için yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Paris'teki gösteride 32 kişinin gözaltına alındığı, Champs-Elysees Caddesi ve çevresinde eylem yapmaya çalışan 21 kişiye para cezası verildiği açıklandı.

Toulouse, Bordeaux, Saint-Etienne, Avignon ve Rouen şehirlerinin merkezlerinde de eylem yapılmasına izin verilmedi.

Avignon'da kent merkezinin dışında düzenlenen gösteride, polisle eylemcilerin arasında gerginlik yaşanırken, 2 kişi hafif yaralandı.

Montpellier'de 2 polisin yaralandığı gösteride 8 kişi gözaltına alındı. Bordeaux'daki eylemde de olaylar çıktı. Toulouse'daki protestoda çıkan olaylarda ise 2'si polis 3 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülke çapında bugün düzenlenen gösterilere Paris'te 4 bin olmak üzere 33 bin 700 kişi katıldı.

- Protestolarda 11 kişi hayatını kaybetti

Fransa’da akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 18 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybederken, 2 binden fazla kişi yaralandı. Gösteriler boyunca 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alınırken, 2 bine yakın kişi de hapis cezasına çarptırıldı.

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Fransa gösteri Sarı yelekliler

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