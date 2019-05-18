Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 27. haftasında sokaklarda

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde gösteriler düzenledi.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 27. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında devam etti.

Paris'teki La Defense Mahallesi'nde toplanan eylemciler, Montmartre Tepesi'ne kadar yürüdü.

Polis, eylemcilerin Champs-Elysees Caddesi'nde, Ulusal Meclis ve 15 Nisan'da çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali çevresinde gösteri yapmasını yasakladı.

Reims'de düzenlenen gösteride gerginlik yaşanırken polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler, birçok çöp bidonunu ateşe verdi ve onlarca mağazanın camını kırdı. Eylemde 11 kişi gözaltına alındı ve bir kişi yaralandı.

Nancy'de polisin biber gazı kullandığı eylemde 3 kişi gözaltına alındı. Lyon'da ise eylemciler bir çöp bidonunu yaktı.

Ülke genelindeki gösterilere İçişleri Bakanlığına göre 15 bin 500, sarı yeleklilere göre ise 40 bin 497 kişi katıldı.