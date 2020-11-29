Fransa’da siyahi müzik yapımcısına şiddet uygulayan 3 polisin gözaltı süresi uzatıldı

Fransa’da geçtiğimiz günlerde siyahi bir müzik yapımcısına sebepsiz yere şiddet uygulayan ve ırkçı söylemde bulunan 3 polis memurunun gözaltı süresi uzatıldı.

Fransa’nın başkenti Paris’te polislerin, maske takmadığı için 21 Kasım’da siyahi müzik yapımcısı Michel Zecler’e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıkmış, ülkede infiale neden olmuştu. Olayla ilgili 4 polis açığa alınmış, 3 polis gözaltında tutuluyordu.

Paris Cumhuriyet Savcısı Remy Heitz yaptığı açıklamada, iki gün boyunca Ulusal Polis Genel Müfettişliğinde gözaltında tutulan 3 polis memurunun gözaltı süresinin uzatıldığını aktardı. Savcılık, stüdyoya göz yaşartıcı gaz kapsülü atan dördüncü polis memurunun da gözaltına alınmasını talep etti.

Söz konusu 4 polis memuru hakkında, “kamu otoritesi sahibi kişi tarafından şiddet” soruşturması açıldığı ve ırkçı söylemlerinin “suçu ağırlaştırıcı sebep” olarak kabul edildiği belirtildi.

