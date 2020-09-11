HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa'da son 24 saatte 9 bin 406 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 9 bin 406 Kovid-19 vakası tespit edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2020 22:23 | Son Güncelleme

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 9 bin 406 vaka görüldü.

Fransa'da son 24 saatte 9 bin 406 Kovid-19 vakası tespit edildi

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkedeki günlük vaka sayısı iki gündür 9 binin üzerinde seyrediyor.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 406 artışla 363 bin 350’ye yükseldi. Hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 80 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 893'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 635'i yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 155 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede iyileşenlerin sayısı 317 artışla 89 bin 59 oldu.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Fransa’da dün bir günde 9 bin 843 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, salgının başlangıcından bu yana ülkedeki en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

Başbakan Jean Castex, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 hastaları için izolasyon süresinin 14 günden 7 güne indirileceğini duyurmuştu. Castex, salgın açısından kırmızı kategoride yer alan bölgelerin sayısının 42’ye çıktığını kaydetmişti.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkiz olsa bu kadar benzer! İkiz olsa bu kadar benzer!
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettilerİğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
Çocuğu okula göndermeme cezası ne kadar?Çocuğu okula göndermeme cezası ne kadar?
En Çok Okunan Haberler
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Kahreden haber! 1 Jandarma Yüzbaşı ile 2 Uzman Çavuş şehit oldu
Kahreden haber! 1 Jandarma Yüzbaşı ile 2 Uzman Çavuş şehit oldu
İşte gram altının yeni fiyatı!
İşte gram altının yeni fiyatı!
Nisa paylaşınca Barış dayanamadı!
Nisa paylaşınca Barış dayanamadı!
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
İlginizi Çekebilir
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Koronavirüs kabusu bitmeden... Korkutan gelişme: Dünyayı yeni bir salgın bekliyor
Koronavirüs kabusu bitmeden... Korkutan gelişme: Dünyayı yeni bir salgın bekliyor
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Diğer Haberler
Pompeo: Trump, Erdoğan ve Miçotakis ile telefon görüşmesi yapacak
'Trump, Erdoğan ve Miçotakis ile görüşecek'
Pakistan'da iğrenç olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
ABD Başkanı Trump duyurdu! Anlaşmaya varıldı
Trump duyurdu! Anlaşmaya varıldı
İspanya'da koronavirüs salgınında ölü ve vaka sayısında rekor artış
İspanya'da koronavirüs salgınında rekor artış
Rusya: Türkiye, Sputnik V aşısına ilgi duyan ülkeler arasında
Rusya'dan korona aşısı açıklaması: Türkiye ilgi duyan ülkeler arasında
Macron'dan bir küstah açıklama daha!
Macron'dan bir küstah açıklama daha!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.