Fransa'da "Uluslararası Terör Kurbanları Kongresi" sona erdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un himayelerinde, Fransa Terör Kurbanları Derneği (AFVT) ile Nice Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği kongrenin üçüncü ve son gününde terör mağduru kişiler konuşma yaptı ve terör mağdurları hakkında panel gerçekleşti.

"Biz terör mağdurları olarak kin ve nefret peşinde değiliz. Biz terörizm mağdurları olarak tek bir şey istiyoruz; gelecek nesiller, suçluların bizlere doğrudan veya dolaylı olarak yaşattıkları zulmu yaşamasınlar. Bizler, devlet başkanları ve mağdurlar, hep birlikte beraber çalışarak bu acının ebedileşmesini engellemeyi ve daha iyi bir dünya umudunu yeşertmeyi başarabileceğimize inanıyoruz. Seni çok özlüyorum baba."

Manifestoyu okuduktan sonra salondakiler, Gülay Demir'i uzun süre ayakta alkışladı, kürsüdeki diğer terör mağdurları da kendisine sarılarak desteklerini gösterdi.

- Kongrede 700'ün üzerinde katılımcı hazır bulundu

Terör mağdurlarının seslerini duyurabilmesi için önemli bir platform niteliği taşıyan kongrede, 80 ülkeden 450'si terör mağduru 700'ün üzerinde katılımcı yer aldı.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen kongreye, Türkiye'den İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Ömer Faruk Tanrıverdi ile Dışişleri Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanı Mehmet Özgür Çakar'ın yanı sıra FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ağır yaralanan Polis Başmüfettişi Asım Bulat, terör örgütü DEAŞ'in 1 Ocak 2017'de İstanbul'da gerçekleştirdiği Reina saldırısında yaralanan Deniz Çeliker'in babası Muhsin Çeliker ve kongrenin 4 kişilik lansman ekibine seçilen anne Bahar Çeliker de katıldı.